Deze nieuwe datingapp werkt alleen maar op donderdag (en dat heeft zo z’n voordelen)

In tijden van corona zijn mensen aangewezen op datingapps om een nieuwe vlam te leren kennen. Maar dat leidt vaker tot teleurstelling dan succes. Na die ene flauwe openingszin zijn jullie uitgepraat, iemand anders probeert je te ghosten of houdt je aan het lijntje. Enter: Thursday. Deze nieuwe datingapp probeert op een ludieke manier komaf te maken met die vervelende nadelen.

Tinder, Bumble, Grindr, Happn, Facebook Dating, Twoo, OKCupid, ... Datingapps genoeg, zou je denken. Maar neen, binnenkort komt er een nieuwe op de markt. Thursday. De naam zegt het zelf: het is een app die enkel en alleen beschikbaar is op donderdag. Slechts één dag per week kan je dus swipen, met je matches praten en een afspraakje maken. Het doel: small talk verminderen en het aantal effectieve dates verhogen.

“We waren dat eindeloos swipen kotsbeu”, zeggen de oprichters van Thursday, twee vrijgezelle mannen uit Londen die anoniem willen blijven. “Het gebruik van datingapps zou spannend en leuk moeten zijn, maar op den duur werd het gewoon vermoeiend. Een match stelt amper nog iets voor, omdat er amper wordt gebabbeld of voorgesteld om op date te gaan.”

Geen small talk

“Daarom willen we veranderen hoe mensen nadenken over online daten. We willen singles aantrekken die echt goesting hebben om te babbelen en te daten. Hopelijk lukt dat als we onze app beschikbaar maken op één dag in de week.” Gebruikers worden ook aangemoedigd om de app enkel te gebruiken als ze diezelfde avond nog vrij zijn voor een tête-à-tête. En elke donderdag is er een reset: alle matches en gesprekken verdwijnen Assepoester-gewijs om middernacht.

“Het vraagt lef om iemand die je nog maar net ontmoet hebt, te vragen om samen op stap te gaan. Maar het feit dat ‘Thursday’ serieuze daters en gelijkgestemden aantrekt, moet je toch wat vertrouwen geven.”

Quote Op Tinder spreekt maar 55 procent van de gebruikers echt met iemand af. Onderzoeker Elisabeth Timmermans

Het gebrek aan dates en fatsoenlijke gesprekken is sowieso een veelvoorkomende ergernis. Dat bevestigt onderzoeker Elisabeth Timmermans, die zich voor haar doctoraatsonderzoek en haar boek ‘Liefde in tijden van Tinder’ in online daten verdiepte. “Veel mensen zitten op Tinder om een hoop verschillende redenen. In mijn onderzoek telde ik 13 verschillende motivaties. Maar ze gebruiken de app niet alleen om een vaste relatie te zoeken. Voor heel veel gebruikers is Tinder een tijdverdrijf. Ze vinden het leuk om te swipen, anderen te beoordelen, te kijken hoe goed ze in de markt liggen.”

“Daardoor ontstaan na een tijdje heel veel frustraties bij mensen die echt op zoek zijn naar een kwaliteitsvolle relatie en die maar niet vinden op Tinder. Slechts 55 procent van de mensen die we bevraagd hebben, heeft ook echt met iemand kunnen afspreken. Vaak hebben mensen op Tinder te maken gekregen met ghosting (matches die na een paar gesprekken niets meer van zich laten horen, red.). Daardoor krijgen veel Tindergebruikers een soort haat-liefdeverhouding met die app. Ze keren zich er dan teleurgesteld van af, maar zodra ze in hun omgeving horen dat iemand via Tinder een partner gevonden heeft, pikken ze terug aan.”

Nog even geduld

Qua gebruik werkt Thursday krek hetzelfde als andere datingapps. Je maakt een profiel aan met foto’s en wat uitleg over je hobby’s en interesses. Pas als je elkaar liket, kan je met iemand beginnen te chatten.

Thursday start volgende maand in Londen en New York. Hoewel het nog een week wachten is op de lancering, hebben er zich al 95.000 geïnteresseerde gebruikers aangemeld. Vanaf juni zal de app ook in de rest van Europa beschikbaar zijn.