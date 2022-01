Deze maand is Wet January. Het doel? Elke dag masturberen. “Soloseks boost je immuunsysteem”

Veel mensen starten het nieuwe jaar door een maand lang niet te drinken. ‘Dry January’ heet dat. ‘Wet January’ draait om een compleet andere uitdaging: een maand lang elke dag masturberen. Het zou in elk geval een krachtige remedie zijn tegen winter blues . We checken bij seksuologen Wim Slabbinck en Chloé De Bie of frequent masturberen nog meer voordelen heeft.

Heel wat mensen laten deze maand alcohol links liggen. Wie Dry January te ambitieus vindt en nuchter zijn liever uitstelt tot Tournée Minérale in februari (of voorgoed), wil misschien deze uitdaging wél proberen. Want bij Wet January draait het niet om minder, maar juist om meer. Met name: meer masturberen. De oorsprong van de titel van de challenge hoeven we je vast niet meer uit te leggen.

Het concept werd bedacht door seksuologe Ness Cooper, die dagelijks masturberen aanprijst in een artikel in het Britse dagblad ‘Metro’. Het zou onder andere een perfecte methode zijn om de january blues of winter blues, waar veel mensen nu mee kampen, te verlichten. “Het belangrijkste is volgens mij dat je tijd spendeert met jezelf en je eigen lichaam leert kennen”, aldus Cooper. “Zie het als een vorm van solo voorspel. Mensen denken altijd aan voorspel als een activiteit voor koppels, maar we zouden het ook alleen moeten doen.”

Hallo, zelfvertrouwen

Allemaal elke dag aan het masturberen, dus? Seksuoloog Wim Slabbinck: “Eerst en vooral: deze uitdaging zal niet voor iedereen haalbaar zijn. Omdat sommigen er simpelweg niet voor openstaan. Maar zelfbevrediging kan wél zeer zinvol zijn.”

Want dat masturberen een goede manier is om je lichaam en voorkeuren beter te leren kennen, spreekt voor zich. “Er zijn nu eenmaal dingen die je best op je eentje leert”, vervolgt Slabbinck. “Denk aan fietsen: de eerste keer vertrek je ook niet met iemand achterop.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Seksuoloog Wim Slabbinck. © Annelies Vanhove

Daarnaast zorgt het volgens seksuologe Chloé De Bie ook voor seksuele onafhankelijkheid. Zij vindt het de snelste én efficiëntste manier om je seksuele behoefte te bevredigen. Slabbinck bevestigt. “Soloseks is de ideale leerschool om je eigen lijf te leren kennen en te beseffen dat je kunt en mag genieten van je eigen lichaam. Eigenlijk zeg je tegen jezelf dat je mag genieten van jezelf, dat je het leuk mag vinden. Een belangrijk component om je zelfvertrouwen op te bouwen.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Chloé De Bie. © VTM

Geluksstofjes bij de vleet

Je eigen lijf leren kennen en zelfvertrouwen opbouwen is leuk, maar frequent masturberen brengt nog tal van andere voordelen met zich mee. “Het is niet alleen goed voor je hart, je immuunsysteem en een betere nachtrust, het is ook een ontzettend goede stress reliever", vervolgt Slabbinck. “Jezelf strelen is een soort fysieke activiteit en mentale oefening waarbij je even alle zorgen loslaat. Het geeft je een goed gevoel, ook als je een dipje hebt. Bovendien hebben mensen die geregeld vrijen of masturberen de uren na het orgasme ook vaak minder stress, dus dat betekent dat je de rest van de dag beter doorstaat.” Daar tekenen wij graag voor.

De Bie: “Net zoals bij een vrijpartij, komen er ook bij ­soloseks endorfines en oxytocine vrij, ‘geluksstofjes’ die stressverlagend, angstverlagend en kalmerend werken. En omdat het de druk van de ketel haalt, werkt het eveneens prima als slaapmutsje.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Unsplash

Minder hart- en vaatziekten

Maar daar stopt het lijstje van voordelen niet. “Het aantal infectiewerende cellen in het bloed zou twintig procent hoger liggen na een orgasme. Met andere woorden: soloseks geeft je immuunsysteem een boost”, zegt De Bie. “Daarnaast verlaagt het je bloeddruk, waardoor het risico op hart- en vaatziekten daalt. Tot slot verlicht het op natuurlijke wijze menstruatiepijn en suggereren studies dat regelmatig klaarkomen op lange termijn ook bescherming biedt tegen botontkalking. Beschouw masturberen dus gerust als werken aan je gezondheid: daar is geen letter van gelogen.”

De conclusie: masturberen is een activiteit waarmee je zowel je geest als je lijf plezier doet. En geen zorgen als elke dag te hoog gegrepen is voor jou, want van de voordelen geniet je ook al als je het op je eigen tempo doet. We kunnen zelfs voorzichtig stellen dat een maand lang tijd en energie vrijmaken voor zelfbevrediging net zo goed een traktatie is voor je gezondheid als een maand lang niet drinken. Cheers!

Lees ook: