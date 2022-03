Deze 2 sekswerkers zijn blij dat hun job niet langer strafbaar is. “Eindelijk een beetje waardering”

TV Sekswer­kers getuigen: “In het begin dacht ik ook dat ik voor 50 euro zonder condoom moest vrijen”

In de Canvas-reeks ‘Sekswerkers’ interviewt Gilles De Coster mensen met het oudste beroep ter wereld. Doen ze het uit nieuwsgierigheid of uit geldgebrek? Vinden ze het echt leuk, of is het ‘van moeten’? Vier van hen vertellen honderduit over vreemde verzoeken, moeilijkheden om een erectie te krijgen en hoeveel het sekswerk eigenlijk opbrengt. “Op de parking zag ik een man met een geweer op me afstevenen.”

