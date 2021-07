De wetenschap achter lange relaties: “Koppels die ruziemaken, dat is een goed teken”

Wat is het geheim van een goede relatie? Wat is het recept voor de eeuwige liefde? Het zijn vragen waar zogenaamde damesbladen vol over geschreven worden en waar al eens lacherig over gedaan wordt, tenzij dan in de late uurtjes op café wanneer de Duvels en rosés de Grote Kwesties Des Levens mogen ontleden. Maar eerlijk, wie heeft het zich ook in nuchtere toestand nog niet afgevraagd? Zeker nu, in tijden waarin singles zich een ongeluk swipen, op zoek naar die ene onlinematch die toch nog iets interessanter, knapper, grappiger en liever is dan de vorige, en waarin ook de duurzaamste relaties onder coronahoogspanning kwamen te staan.