De vrijgevochten Johan wil zich niet binden, tot hij op citytrip Keyah ontmoet: “Ik dacht: dit is toch de leukste one-night-stand van mijn leven”

Hachim spreekt via Grindr af met Luciano: “We stopten op tijd, zodat we niet klaarkwa­men. En dan begonnen we opnieuw”

1 juni “Al kussend baanden we ons een weg naar de living, waar de kleren stuk voor stuk uitvlogen, en uiteindelijk belandden we in zijn bed. Door de muziek was alles extra intens.” Hachim (nu 28, maar toen 24) is homo en moslim. Een moeilijke combinatie in de gemeenschap waar hij vandaan komt. Maar hij stopt het niet onder stoelen of banken. Ook niet wanneer hij de Italiaanse Luciano (toen 27) via Grindr, een datingapp voor homomannen, leert kennen. “Normaal zou ik mijn interesse al zijn verloren, maar voor hem hield ik vol.”