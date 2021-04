De vriendin van Stijn (43) verliet hem voor een andere vrouw: “Ik stel alles in vraag nu ik weet dat ze lesbisch is”, Wim Slabbinck geeft raad

Ik was achttien toen ik Amy leerde kennen, zij was zestien jaar. Toch begonnen we al aan een relatie en vanaf dag één waren we voor velen ‘een voorbeeldkoppel’. We maakten nooit ruzie, we deden alles samen. Amy was wel nogal jaloers, maar dat vond ik niet erg. Zij was mijn grote liefde, voor haar deed ik alles. Ook toen we gingen samenwonen na enkele jaren, waren we twee handen op één buik. Ons huishouden liep vanzelf, ik hielp bij het koken, poetsen, winkelen. Ik was oprecht fier op onze relatie. Wij hadden niemand anders nodig dan elkaar.”