De vriendin van Geert (27) sprak in Schotland af met een oude vakantieliefde: “Op Facebook zag ik hen hand in hand staan.” Relatietherapeut Wim Slabbinck geeft raad

Geert en Inez leerden elkaar kennen bij de opticien. Zij is er assistent, hij klant. Na wat flirten wisselen ze telefoonnummers uit. Hun liefde is vrij pril – ze zijn een half jaar samen – en Inez gunt zich haar geplande reisje ‘met de vriendinnen’. “Daarna zou ze alleen nog met mij reizen, beloofde ze me verliefd”, vertelt Geert. “Ik had er geen enkel probleem mee. Tot ik vlak voor haar vertrek een sms vol hartjes zag binnenkomen op haar gsm. Van ene Jack. Ze zei dat het een oud vakantielief was. Dat ik me daar geen zorgen over hoefde te maken. Toen ze op reis was, bleek haar 4G in Schotland slecht te werken. Er was weinig contact. Op haar Facebook zag ik evenwel groepsfoto’s verschijnen waarop telkens één jongen terugkeerde. Ik vernam via via dat dat Jack was. Op elke foto stonden ze naast elkaar. Op één ervan zag ik in de reflectie van de etalage dat ze hand in hand stonden.”