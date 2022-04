“De mannen waarop ik val zijn altijd emotioneel onbeschikbaar.” Nathalie (30) is eeuwige single, seksuoloog Wim geeft raad

Zeggen vrouwen altijd als eerste “Ik hou van jou”? Onze weten­schaps­ex­pert legt uit of dit klopt

Valentijn is weer voorbij en daarmee ook de zoektocht naar originele manieren om “ik hou van jou" te zeggen. Maar wat betekenen die woorden eigenlijk en wat zeggen ze over je relatie? En wat is liefde juist? Martijn Peters, onze wetenschapsexpert, gaat voor ons dieper in op dit eeuwenoude thema.

23 februari