De man van Sofie (35) voelt zich verstikt en wil meer vrijheid. Relatietherapeut Wim Slabbinck: “Dit hoeft niet negatief te eindigen”

We leerden elkaar kennen in onze studententijd. Voor Dennis was ik zijn eerste lief, hij was nooit eerder verliefd geweest. Ik vond hem knap, slim en ik voelde me meteen goed bij hem. Mijn ex-liefjes waren veelal té volgzaam, maar Dennis was iemand met een eigen mening en dat vond ik bijzonder aantrekkelijk. Onze karakters zijn verder vooral verschillend: hij is heel rustig, kijkt graag de kat uit de boom en geniet van alleen zijn. Als hij uitgaat, doet hij dat graag met vrienden – mannen onder elkaar. We gunnen elkaar dat, waarom niet? Ikzelf ben een babbelaar. Ik heb een impulsief en opgewekt karakter en vind het lastiger om alleen te zijn. Liefst van al doe ik alles met Dennis samen. Ik ben mentaal ook erg afhankelijk van hem: ik wil alles met hem overleggen. Hij weet echt alles van me.”