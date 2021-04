De beste films en series met een LGBTQ+-verhaal volgens regisseur Charlie Dewulf: “Ze werken als een handleiding”

Harry Styles (27) kruipt voor ‘My Policeman’ in de huid van de gay politieagent Tom Burgess. Spraakmakend? Nee, maar dat hij uit de kleren gaat voor de seksscènes en niets aan de verbeelding zou overlaten, maakt het nu al een van de meest besproken films van 2021. Al is het lang niet de enige prent met een gay storyline die stof doet opwaaien. We spraken met Charlie Dewulf (26), ‘Brak’-regisseur en non-binair, over diens favoriete LGBTQ+-films en -series.

De nieuwe film ‘My Policeman’, gebaseerd op de gelijknamige roman, laat ons kennismaken met twee mannen die terugblikken op hun taboerelatie in de jaren vijftig. Een getrouwde politieagent (Harry Styles) wordt verliefd op een andere man, maar wordt gedwongen zijn seksualiteit te verbergen vanwege de wetten tegen homoseksualiteit in die tijd. Het geeft een blik op de perceptie en de problematiek die er toen rond LGBTQ+-personen speelde.

Een waardevolle handleiding

Maar zelfs in onze moderne tijd wordt LGBTQ+ vaak nog als ‘anders’ beschouwd. Al ziet de Vlaamse regisseur Charlie Dewulf, zelf non-binair en voorstander van het normaliseren van LGBTQ+ in films en series, ook een positieve evolutie. “Het is fijn om te zien dat LGBTQ+-relaties meer getoond worden. Vroeger was er geen representatie. Daarna kregen we verhalen waarbij het feit dat het personage tot de LGTBQ+ community behoorde, de kern van diens verhaal was. Nu evolueert het langzaam naar personages waarbij hun queer zijn niet meer het hoofdverhaal hoeft te zijn, maar naast het hoofdgebeuren in de serie of film staat. Denk bijvoorbeeld aan ‘I Care A Lot’ op Netflix: daarin heeft het hoofdpersonage een lesbische relatie, maar dat heeft geen impact op het verhaal. Er is geen ‘coming out’, geen strijd om aanvaard te worden en ze wordt niet anders behandeld omdat ze lesbisch is”

Volledig scherm Charlie Dewulf. © Thomas Sweertvaegher

Al moeten we volgens Charlie wel naar een goede balans streven tussen het normaliseren van LGBTQ+ en het weergeven van de problematiek die de community nog steeds ondervindt. “Het is heel waardevol om de uitdagingen naar voor te schuiven en te laten zien hoe het LGBTQ+-personage daarmee omgaat. Mensen of hun omgeving met dezelfde problemen, kunnen dan een idee krijgen over hoe ze die uitdagingen zelf kunnen aanpakken. Het werkt bijna als een soort handleiding.”

Queer Creators

Er is goede wil. Zoveel is zeker. Netflix zet dit jaar in op diversiteit en kiest er bewust voor om met ‘queer creators’ samen te werken. Ervaringsdeskundigen staan crews en casts bij om LGBTQ+-verhalen waarheidsgetrouw weer te geven. Maar waar Netflix zo goed scoort, schieten filmstudios als Marvel, Disney en Pixar nog tekort. “Zij hebben het imperium om queer te normaliseren. Zij kunnen een statement maken in hun films en series die voor een klik bij de mensen kan zorgen. En die klik zal er echt pas komen als mensen zien dat LGBTQAI+ mensen ook de hoofdpersonages kunnen zijn. Media zijn nu eenmaal het podium van de wereld. Als je een LGBTQ+-personage de held laat zijn in een verhaal, toon je niet alleen aan LGBTQ+’ers dat ze de held kunnen zijn. Je toont ook aan ándere mensen dat LGBTQ+’ers de held kunnen zijn, waardoor de afkeer naar de community sowieso afneemt. Als je die personages enkel in een bijrol toont, vertel je indirect dat het oké is dat ze naar de zijkant geschoven worden. Dat hun ervaringen niet zo belangrijk zijn.”

“Die evolutie is nodig, maar daarvoor moeten grote filmstudio’s het lef hebben om hun conservatieve publiek te schofferen. En zover zijn ze helaas nog niet. Er doen wel verhalen de ronde dat bijvoorbeeld Captain Marvel lesbisch zou zijn, maar dat wordt nooit getoond in de films. Een kans die ze laten liggen”, zegt Dewulf.

Charlie’s choice

Als non-binaire persoon, panseksueel en voorstander van diversiteit in films en series, waren dit de meest spraakmakende films en series die Charlies ogen openden.

1. Call Me By Your Name

Vertelt het verhaal over de romantische zomerliefde tussen de Elio Perlman (17) en Oliver (24), de assistent van Elio’s vader. “Deze film heb ik alleen gezien in de cinema. Ik wist niet wat ik moest verwachten, waardoor hij me helemaal overvallen heeft. Niet door de mooie seksscènes, maar door één scène met de vader. In de film troost de vader zijn zoon, het hoofdpersonage, na zijn relatiebreuk met een man. Hij zegt zijn zoon dat hij liefdesverdriet niet hoeft weg te steken, want zo zou hij ook alle mooie herinneringen verliezen. Het was voor mij een eye-opener om te zien dat de papa zijn zoon steunde. Zijn ouders zagen hem nog graag. Dat raakte me enorm, want ik was zelf nog niet uit de kast en heel bang om het aan mijn ouders te vertellen.”

2. Anne+

Een Nederlandse televisieserie die het liefdesleven volgt van Anne, een 24-jarige lesbienne. De serie werd gemaakt door queer creators. “Per aflevering zien we een andere relatie die Anne gehad heeft en waarom die misliep. Voor mij was het de eerste keer dat ik zo openlijk lesbische relaties zag bij mensen van mijn leeftijd in een Nederlandstalige serie. Daardoor was de serie voor mij heel herkenbaar. Ik ben op een gegeven moment zelfs beginnen te huilen omdat de serie me het gevoel gaf dat het oké was om gezien te worden als LGBTQ+ persoon. Dat ik mij niet langer hoefde te verstoppen of schamen voor wie ik graag zag. Het was ook fijn om al die verschillende relaties te zien. Het maakte me duidelijk dat je lesbisch kan zijn op ontelbaar veel manieren. Als kers op de taart waren de seksscènes heel goed.”

3. Love, Simon

Vertelt het verhaal van Simon Spier, een gesloten homoseksuele tiener die worstelt met zijn vrienden en familie. Maar ook met een leeftijdsgenoot die dreigt om hem aan de hele school te verraden. Tegelijkertijd probeert hij de identiteit te ontdekken van de anonieme klasgenoot op wie hij online verliefd is geworden. “Love, Simon heeft niet het meest originele verhaal, maar het was de eerste commerciële romcom over een LGBTQ+ tiener en is daarom enorm belangrijk. De marketing erachter was enorm, het productiehuis heeft bijvoorbeeld LGBTQ+-celebrities zoals Neil Patrick Harris en Matt Bomer betrokken om hele cinema’s uit te kopen, zodat mensen gratis naar de film konden. Met die campagne maakten ze duidelijk dat het thema een plaats en ruimte verdient en dat het niets is om jezelf voor te schamen. Wat natuurlijk enorm waardevol is voor tieners die worstelen met hun coming out.”

4. Carol

Vertelt het verhaal van een verboden liefdesaffaire tussen een ambitieuze fotografe en een oudere vrouw die een moeilijke scheiding doormaakt. “Ondanks wat de vrouwen doorstaan, eindigen ze niet in zak en as, maar kiezen ze ten volle voor elkaar. Het deed me inzien dat LGBTQ+-relaties ook kans hebben op slagen, ondanks tegenwind.” De film veroorzaakte heel wat ophef toen hij niet genomineerd werd voor een Oscar voor Beste Film en Beste Regisseur. Journalisten speculeerden toen dat de Oscars onverschillig bleven tegenover vrouwelijke en LGBTQ+-georiënteerde films.

5. Sex Education

Deze Britse komedie-drama televisieserie, met in de hoofdrol een onzekere tiener die zijn seksualiteit probeert te ontdekken, is volgens Charlie een cadeau voor iedereen die het kijkt. “In de serie komen zoveel verschillende thema’s aan bod, dat er voor iedereen iets herkenbaars in voorkomt. En het belangrijkste: bijna elk personage en hun omgeving heeft vrede met hun gender en seksualiteit. Daarnaast legt de serie enorm veel zaken op een luchtige manier uit, en geeft ze ons tips mee. Dat is niet enkel handig voor LGBTQ+-personen, maar ook voor hun vrienden en familie die misschien bepaalde vragen niet durven te stellen.”

6. Imagine Me And You

Vertelt het verhaal over een vrouw die op haar trouwdag verliefd wordt op haar bloemiste. Maar de twee kunnen én durven niet samen te zijn. “Ik was twaalf of dertien toen ik de film voor het eerst zag en ik voelde er mega veel bij. Ik schaamde mij dat ik hem zo leuk vond. Kort erna was ik in het middelbaar verliefd op een meisje. Ik was verward omdat ik dacht dat ik niet lesbisch kon zijn, omdat ik jongens ook leuk vond. Uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat ik panseksueel ben. Ik ben heel dankbaar voor deze film. Hij heeft me doen beseffen dat ik gevoelens voor vrouwen had en mijn verdere zoektocht in gang gestoken. Daarom zijn films zo belangrijk: ze geven je de ruimte om zonder stress jezelf te onderzoeken”

7. Moonlight

‘Moonlight’ volgt het leven van de Afrikaans-Amerikaanse Chiron, het kind van een drugsverslaafde moeder, die worstelt met zijn identiteit en seksualiteit. “Het moment dat ‘Moonlight’ de Oscar kreeg voor beste film, ga ik nooit vergeten. Het verhaal van ‘Moonlight’ is even prachtig als maatschappelijk belangrijk. Voor mij leek het combineren van een harde sociaaleconomische achtergrond en een ontroerende verhaallijn rond homoliefde een onmogelijke prestatie. Toch slaagde deze film er in om elk van deze gebieden perfect te raken. Deze film daagt onze overtuigingen en vooroordelen uit, stelt vragen over de intersectionaliteit van iemands identiteit en hoe dit de gemeenschap beïnvloedt waar deze individuen vandaan kwamen.”

