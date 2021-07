Dankzij deze app hoef je nooit meer spullen op te halen bij je ex

Je lievelingstrui, je favoriete lipstick of de kristallen vaas van je oma die nog bij je ex staat? Met slechts enkele muisklikken staan ze zo weer voor je deur. Dankzij de gloednieuwe dienst Postdates gaat een koerier jouw spullen ophalen bij je voormalige vlam, of brengt hij achtergebleven spullen terug naar je ex. En zo hoef je jezelf nooit meer onnodig te kwellen.

Humor verzacht heel veel leed, vonden Ani Acopian, Suzy Shinn en Brian Wagner. Het drietal ontwierp daarom de app Postdates. Het platform, dat enkele dagen geleden in het leven werd geroepen, is een parodie op de populaire Amerikaanse bezorgservice Postmates. Zoals je favoriete bezorgdienst, maar dan voor break-ups. Dankzij de app kan je spullen laten ophalen bij of terugsturen naar je ex, zodat je geen contact hoeft te hebben met elkaar. Waarom het drietal Postdates lanceert? “Omdat nog nooit iemand anders het heeft gedaan”, schrijven ze op hun website. “En omdat we alle drie al relatiebreuken achter de rug hebben.”

(Lees verder onder de video.)

Het idee is simpel (maar geniaal), de app handig. Je kiest eerst wat voor type relatie jullie hadden. Je kan onder meer aanduiden dat jullie één (al dan niet) stomende nacht beleefd hebben, casual of net meer serieus gedatet hebben, al een tijdje samenwoonden, gescheiden zijn, maar ook dat je voor een tijdje bent teruggekeerd naar je ex. Daarna voeg je de items toe die zijn achtergebleven of die je wil terugsturen (mét gedetailleerde beschrijving, je wil natuurlijk niet dat er iets foutloopt). Je vult jouw adres in, de voornaam en het gsm-nummer van je ex, en dan gaan Ani, Suzy en Brian voor je aan de slag.

Voorlopig enkel in New York en Los Angeles

Ze sturen een bericht naar je ex, of hoe je die persoon ook wil noemen, met het verzoek om de bestelling te accepteren, enkele vragen in te vullen. En moesten de spullen daar nog liggen, dan vragen ze om die items te verzamelen in een tas. Accepteert je ex het voorstel, dan pas betaal je Postdates, en vragen ze vriendelijk of je de koerier (zeg maar held!) een fooi wil geven.

Momenteel kan je alleen in New York en Los Angeles beroep doen op Postdates, met een startbedrag van zo'n 30 dollar, maar het initiatief werd erg enthousiast onthaald. Logisch, met die app blijf je bespaard van een erg pijnlijk moment. En moest er van een gebroken hart geen sprake zijn: soms wil je ook gewoon niet te veel tijd verliezen aan je ex.

