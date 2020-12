Corona stort ons halsoverkop in serieuze relaties. En dat is geen slechte zaak

Apocalypsing. Of: in een relatie stappen alsof het je laatste is. De nieuwste tendens in relatieland klinkt misschien onheilspellend, maar is het eigenlijk niet. ‘Dankzij’ de lockdown sloegen tal van kersverse koppels dit jaar de kalverliefde over en stortten ze zich in sneltempo in een serieuze relatie. Experts zijn fan: “Je komt er héél snel achter of de relatie werkt of niet.”