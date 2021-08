Connecteer met je seksuele energie door een kosmische climax. “Laat het zonlicht door je lichaam stromen”

Wat hebben seks en spiritualiteit met elkaar gemeen, behalve hun eerste letter? Veel. Zo zou een kosmisch orgasme helend en empowerend werken. Handig na een relatiebreuk, bijvoorbeeld. Of om seksueel genot eens op een heel andere wijze te beleven. Het kosmisch orgasme is een manier om je compleet te voelen door jezelf, in plaats van door iemand anders. Hoe werkt dat?

Voortplanting creëert leven. En dat houdt ons aandeel in het universum draaiende. Zonder seks zouden er überhaupt geen mensen zijn om zich te verbinden met het spirituele. Wist je trouwens dat het woord libido in de analytische psychologie levenskracht betekent? Een idee dat al eeuwen gekend is in het Oosten, onder een andere naam: Kundalini. Onze levenskracht, de energie die zowel de basisenergiebron als de grootste energiebron van ons eigen lichaam is. Denk aan Kundalini als een opgerolde slang die slapend aan ons staartbeen ligt, maar die je ook kan wakker maken.

Een ‘kosmisch orgasme’ tracht dat te doen. Op langere termijn althans, want die slapende slang wakker maken gebeurt niet op een nacht. Toch kan een vleugje spiritualiteit in je seksbeleving ook al voor voordelen zorgen op korte termijn. Misschien zit je een beetje vast in een masturbatieroutine, waarin je steeds naar dezelfde vibrator grijpt en dezelfde ethische porno opzet. Misschien heb je er genoeg van om alleen fysiek genot te ervaren en verlang je naar iets meer. Of misschien wil je seksuele prikkels eens niet buiten jezelf zoeken, maar het plezier vinden binnenin.

Inpluggen op de sterren

“Wanneer we een kosmisch orgasme hebben, laten we de energie van het universum de liefde met ons bedrijven. Je hoeft er zelfs niet fysiek voor te masturberen”, zegt energetisch seksexpert Vanya Silverten. Silverten schreef onlangs het (helaas nog niet vertaalde) boek: Sacred Revolution: A Woman’s Path to Love, Power & Sensual Enlightenment, over seksuele energie en hoe je er als vrouw (opnieuw) mee in contact komt.

“Het gaat om je lichaam te leren hoe het kan inpluggen op de kracht van de zon, of de aarde, of de sterren. En die krachten door je heen laten bewegen, zodat je een soort orgastisch gevoel ervaart. De sleutel? De manier waarop jouw seksuele levensenergie door je lichaam beweegt, trainen op een speelse manier”, zegt Silverten.

Quote Leren hoe spiritueel masturbe­ren werkt, plaatst je automa­tisch in een betere positie om een nieuwe, gezonde relatie aan te gaan. Vanya Silverten

Hoe doe je dat dan?

1. Ga naakt op bed liggen, terwijl er dag- of zonlicht naar binnen stroomt langs de ramen.

2. Adem diep uit. Visualiseer bij een inademing dat het zonlicht in de kamer je erogene zones streelt. Dat kan je clitoris of penis zijn, maar evengoed je lippen, borsten of onderarmen.

3. Visualiseer dat het licht verandert in een gouden stroom, die langs je genitale zone naar binnen gaat en zo door je hele lichaam beweegt.

4. Hier kan je masturbatie introduceren. Als je dat leuk vindt, is dit een goed moment om essentiële olie, helende muziek of kristallen te gebruiken. Alles wat helpt om een omhullende plek voor jezelf te creëren, werkt.

Het is goed mogelijk dat je een intense opbouw van energie in je lichaam voelt, gevolgd door ontspanning. Dat kan anders voelen dan de typische masturbatiesensaties. Het gaat hier vooral om self-empowerment en je welzijn herstellen.

Vanya tipt ook dat dit een helend effect kan hebben op mensen die herstellende zijn van een relatie(breuk). “Wanneer je met een partner bent, gebeurt het dat je hun energie in je opneemt en je compleet voelt door hen. “Een kosmisch orgasme is een manier om daarvan los te komen en je compleet te voelen door jezelf”, zegt Vanya. “Leren hoe spiritueel masturberen werkt, is jezelf de kracht geven om je verlangens en noden zelf in te vullen. Dat plaatst je automatisch in een betere positie om een nieuwe, gezonde relatie aan te gaan waarin je je eigen grenzen respecteert.”

