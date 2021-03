Clitorale serums voor meer genot bij vrouwen zijn in opmars, maar werken ze ook? “De ingrediënten prikkelen je zenuwuiteinden”

Verschillende merken brengen de laatste tijd clitorale serums uit. Hun belofte? Meer, langere en intensere orgasmes. We vroegen seksuoloog Sam Geuens wat de zin en onzin van zulke serums is. Is het mogelijk dat ze onze orgasmes naar een hoger niveau tillen?

Clitorale serums zijn in opmars. Op de website ‘Goop’ van gezondheidsgoeroe Gwyneth Paltrow kan je er eentje kopen. En ook het wellnessmerk Dame, dat bekend staat voor hun populaire vibrators, heeft nu een eigen versie uitgebracht.

Het serum bevat pepermuntolie, extract van kaneelschorsolie en essentiële gemberolie. Op de website lezen we lovende recensies van het product. “Het opwindende serum maakte mij bewuster van mijn clitoris en verlengde mijn orgasme. Het werkt snel en zorgt voor een aangenaam, tintelend gevoel.”

Placebo-effect?

Klinkt als een wondermiddeltje. Is het echt de moeite waard om zo’n clitoraal serum aan te schaffen? Klinisch seksuoloog Sam Geuens nuanceert. “We zien inderdaad een opkomst van zulke producten. En het is zeker mogelijk dat wie zo’n serum gebruikt, een langer of intenser orgasme ervaart. Maar is dat effect te wijten aan de bestanddelen van het serum of is het een placebo-effect? Vrouwen die zo’n serum gebruiken, zijn er al van overtuigd dat het hen zal opwinden. Het is dus koffiedik kijken wat oorzaak en gevolg is.”

“Veel van die serums bevatten plantaardige extracten, van ginseng tot mierikswortel. We weten dat die producten prikkelend zijn voor de zenuwuiteinden en dus een fysiek effect zullen hebben. Maar of zich dat vertaalt naar seksuele prikkeling, hangt af van de context”, zegt Geuens. “Een clitoraal serum op zich kan een vrouw niet opwinden of doen klaarkomen. Net zoals Viagra een man geen erectie kan geven. Opwinding is altijd het gevolg van de gevoelens van de persoon zelf. Daarna stuurt het lichaam de hersenen aan om ook fysieke opwinding of een orgasme te voelen.”

“Zo’n serum kan best nieuwe, lichamelijke sensaties opwekken. In de juiste context kan dat inderdaad voor extra seksuele impulsen zorgen. Je zou dat serumpje erbij kunnen nemen als je al opgewonden bent. Die nieuwigheid kan prikkelen, waardoor het kan lijken alsof je langer en intenser klaarkomt. In alle eerlijkheid geloof ik meer in die verklaring, dan in de zogezegde effecten van de bestanddelen.”

“Zou ik een clitoraal serum aanraden aan mijn cliënten? Het zou nogal tricky zijn om iets aan te raden in de hoop dat het placebo-effect zijn werk doet. Dus nee. Ik zou het wel aanraden aan koppels die al tevreden zijn over hun seksleven en graag eens experimenteren. Hoewel er ook producten op de markt zijn met bestanddelen waarvan ik denk: dat smeer je beter niet op je gevoelige lichaamsdelen. En ben je niet tevreden over je seksleven? Dan zal dit serum geen oplossing zijn”, besluit Geuens.

