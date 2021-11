Clara (50) gaat naar parenclubs om haar libido op te krikken. “Alsof je een pornofilm opzet, maar veel leuker.” Seksuoloog geeft advies

“Heb ik hem onder druk gezet?” Toen Britt (28) stopte met de pil ging haar vriend vreemd. Relatiethe­ra­peut Wim Slabbinck geeft raad

Toen Britt (28) stopte met de pil, ging Seppe (28) akkoord. Maar diep vanbinnen was hij niet klaar voor kinderen. Met zijn ‘cold feet’ stapte hij dan maar in het bed van een ander. “Na dat slippertje is hij plots wél toe aan kinderen. Beseft hij niet hoe pijnlijk dit voor me is?”, zegt Britt. Relatietherapeut en seksuoloog Wim Slabbinck geeft advies, en een concrete doetip om het overspel te verwerken. “Hem door het stof laten kruipen neemt jouw pijn niet weg.”

