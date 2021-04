Cas ontmoet op Tinder de liefde van zijn leven: “Het was een genot om haar prachtige rondingen in mijn handen te voelen”

Leen gaat naar een seksfeest­je in het thema van de film Eyes Wide Shut: “We voelden de blikken van de andere gasten op onze naakte lichamen”

11 april “Als de staf van de barones de grond raakte, deden we een opdracht: knielen, vooroverbuigen, elkaar een voor een een kus geven. Bij de laatste slag lieten we allemaal tegelijkertijd onze cape vallen. We voelden de blikken van de andere gasten op onze naakte lichamen.” Leen (33) en Patrick (50) zitten allebei in een uitgebluste relatie. Tot ze elkaar ontmoeten en samen naar een seksfeestje gaan in het thema van de erotische film Eyes Wide Shut. Dit is hun verhaal: “‘Ik heb een opdracht voor je’, fluisterde Patrick in mijn oor. ‘Ga een van de koppels halen waar we vanavond kennis mee hebben gemaakt.’”