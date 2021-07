Camille geeft de Spaanse Salvador bijles Engels, maar dat draait uit op een funky rollenspel: “Hij was de onervaren student, ik de strenge lerares”

“‘You’re hot, misses’, zei Salvador plagerig. ‘Pay attention to the text, Juanito’, zei ik streng terug. Ik gebruikte instinctief een andere naam voor hem, omdat ik voelde dat hij in een rol kroop. ‘I hope your husband won’t mind that I touch you like this’, zei hij.” Camille (toen 23, nu 30) ontmoet Salvador in het warme Spanje. Al snel komt ze erachter dat hij een onstuimige seksdrive heeft. Hij neemt haar mee op een wilde rit, de wondere wereld van rollenspellen in. Elke week gaat journalist Roxanne Wellens op zoek naar verhalen over de beste seks ooit, vrij van oordeel.