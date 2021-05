Julie Bafort (43) voelde 17 jaar geleden dat ze Werner De Smedt (50) moest redden: “Het was een jaar afzien voor alles in zijn plooi viel”

De beste films en series met een LG­BTQ+-ver­haal volgens regisseur Charlie Dewulf: “Ze werken als een handlei­ding”

28 april Harry Styles (27) kruipt voor ‘My Policeman’ in de huid van de gay politieagent Tom Burgess. Spraakmakend? Nee, maar dat hij uit de kleren gaat voor de seksscènes en niets aan de verbeelding zou overlaten, maakt het nu al een van de meest besproken films van 2021. Al is het lang niet de enige prent met een gay storyline die stof doet opwaaien. We spraken met Charlie Dewulf (26), ‘Brak’-regisseur en non-binair, over diens favoriete LGBTQ+-films en -series.