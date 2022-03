Ben jij wel écht hetero? Volgens TikTok bestaat er iets als ‘opgelegde heteroseksualiteit'. Dit is hoe je het herkent

2 Belgen over hun coming out: “Tijdens relaties was ik altijd jaloers op mooie vrouwen. Later bleek dat ik hen vooral zélf heel aantrekke­lijk vond”

Emma (27) is biseksueel en moet eindeloos opboksen tegen vooroordelen. Abdellah (27) is homoseksueel en moslim, en moet met angst leren leven. Vandaag, op internationale coming-outdag, getuigen ze over hoe ze vechten voor het recht er te mogen zijn. Want ons land lijkt progressief op dat vlak, maar dat voelen Belgen in de LGBTQ+-community anders aan. “Ik merkte dat mijn mama schrok toen ik haar vertelde over mijn seksuele ervaringen. Misschien had ik mijn coming-out toch groter moeten maken, zodat het beter tot haar doordrong.”

