Ben Affleck en Jennifer Lopez zijn opnieuw samen. Waarom keren mensen terug naar exen en heeft dat kans op slagen? 2 relatietherapeuten leggen uit

In 2004 was ‘Bennifer’ (een samentrekking van Jennifer en Ben) een dingetje, maar het liep al snel op de klippen. Een maand geleden beëindigde Lopez (51) haar verloving met Alex Rodriguez en nu lijkt het alsof ze haar relatie met de 48-jarige Affleck - zeventien jaar later en tot groot genoegen van fans - een nieuwe kans geeft. Maar heeft dat wel zin? En hoe komt het dat gevoelens voor een ex soms nog zo lang blijven nazinderen? Relatietherapeuten Rika Ponnet en Sarah Hertens geven advies. “We zien vaak dat mensen via Facebook oude jeugdliefdes gaan opzoeken, bijvoorbeeld na een echtscheiding, en hun relatie 2.0 wél doen slagen.”