Belgen ontdekten het naturisme tijdens de lockdowns. Inge (49): “Als je naakt bent, heb je diepgaandere gesprekken”

“Graag zien is ook regelen wat er gebeurt als de relatie stopt”: experte geeft advies om scheiding minder pijnlijk te maken

8 mei Elke week interviewen we een expert over zijn of haar vakgebied. Deze week: advocate en bemiddelaar Ann Van de Velde (59), gespecialiseerd in familierecht. Dat scheiden altijd lijden is ziet zij dagelijks in haar praktijk. Maar een goede aanpak kan volgens haar een hoop pijn en een financiële kater voorkomen. “Mensen trouwen te vaak in een bepaald stelsel zonder te weten wat het inhoudt.”