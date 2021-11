Bejubeld psychotherapeut Esther Perel over het toenemend aantal vrijgezellen: “Singles zijn niet zielig, maar socialer”

Vandaag is het Singles Day, een hoogdag voor vrijgezellen. Ze zijn met alsmaar meer: volgens cijfers van het Federaal Planbureau zal de helft van de Belgische huishoudens tegen 2060 uit singles bestaan. Betekent dat ook meer vereenzaming? Wereldberoemd psychotherapeut Esther Perel sust: “We interpreteren ‘single zijn’ als ‘geen partner hebben’. Maar van die one size fits all-formule moeten we af.”

Alle vrijgezellen zullen het beamen: wie ‘single’ zegt, zegt ook huizenhoge clichés. De almaar wederkerende vraag op familiefeesten: ‘En, wanneer breng jij iemand mee?’. Het advies dat je je misschien maar eens aan Tinder moet wagen. En de aanmoedigende woorden dat ‘op ieder potje een dekseltje past’.

Uit onderzoek in opdracht van datingservice Meetic blijkt dat Vlamingen singles over het algemeen zelfstandig en vrij vinden, maar ongeveer een derde zegt ook dat singles van hun leeftijd wel eens kieskeurig en zelfs kritisch kunnen zijn. Terwijl jonge singles onbezorgd en feestbeesten worden genoemd, bestempelen de oudere bevraagden het single leven als ‘eenzaam’. Een platitude waar ook menig romcom - hallo Bridget Jones! - graag op inspeelt.

Feestdag voor vrijgezellen

Maar niet elke vrijgezel verdrinkt in zelfmedelijden. Of keelt in flanellen pyjama en met glas wijn in de hand de ballade ‘All by myself’ mee. Meer zelfs: 44 procent van de bevraagde Vlaamse singles geeft aan dat alleen zijn een bewuste keuze is. Dit cijfer ligt nog hoger bij de 35-plusser, waar single zijn een weloverwogen keuze is bij bijna één op de twee.

Om het vrijgezellenbestaan te vieren, werd Singles Day in het leven geroepen. De feestdag ontstond al in 1993, als protest van Chinese universiteitsstudenten tegen Valentijnsdag. Zij vonden het niet fair dat koppels een feestdag hadden en singles niet, en riepen daarom 11/11 uit tot de hoogdag van al wie alleen is.

Intussen viert de hele wereld mee - inclusief snuggere marketeers. Winkelketens pakken uit met grote kortingen voor vrijgezellen. Een online koopjesfestijn, zeg maar. Singles Day is, net zoals Cyber Monday en Black Friday, een commerciële topdag.

Twee kinderen en een labrador

Het aantal gevierden zal de komende jaren trouwens nog flink toenemen. Ook in ons land. Terwijl in 2016 nog één op de drie single was, zal tegen 2060 de helft van alle Belgische huishoudens uit één persoon bestaan.

Of we ons daar zorgen over moeten maken? Esther Perel zegt alvast van niet. De Belgisch-Amerikaanse was vorige maand in ons land op uitnodiging van Newsweek, en had het in haar krachtige pleidooi over de toekomst van de liefde ook over de betekenis die we aan de term ‘single' geven.

Quote De enige relatie die écht telt is de heterosek­su­e­le relatie. Esther Perel, Psychoterapeut

“Wat wil dat eigenlijk zeggen, single zijn?”, steekt Perel van wal. “Heb je dan geen partner? Geen familie? Geen kinderen? Ons huidige relatiemodel is patriarchaal, het nucleaire gezinsmodel domineert. Waarmee ik bedoel: de enige relatie die écht telt is de heteroseksuele relatie. Je hebt twee kinderen - liefst een jongetje en een meisje. En als je helemaal in het plaatje wil passen, poseert ook jullie lieve labrador mee op de familiefoto.”

Volledig scherm Esther Perel. © Wim Dewulf

One size fits all-formule

Perel vindt het interessanter om de platgetreden paden te verlaten. “Wie het over singles heeft, praat over mensen die nog geen partner gevonden hebben. Maar die one size fits all-formule is fout. Om liefde en verbinding te ervaren ben je niet per se afhankelijk van één partner. Je kan bijvoorbeeld in een polyamoureuze relatie zitten, of liefde ervaren dankzij heel goede vrienden met wie je geen seksuele relatie hebt. Je kan verbinding voelen met een chosen family, of kinderen opvoeden zonder dat je tot een klassiek gezin behoort. Er zijn kortom verschillende manieren om je warm omringd te voelen.”

Quote Er is niet genoeg ondersteu­ning vanuit de politiek, maar ook niet vanuit de bredere maatschap­pij voor alternatie­ve relatievor­men. Esther Perel , Psychotherapeut

Als je rekening houdt met die verschillende modellen, gaat het volgens Esther Perel niet meer om de vraag of we ons zorgen moeten maken over het aantal vrijgezellen, maar hoe we die alternatieve relatievormen de nodige steun kunnen geven. “Ze krijgen te weinig ruimte. Er is niet genoeg ondersteuning vanuit de politiek, maar ook niet vanuit de bredere maatschappij”, zegt ze. “Neem nu ‘bewust alleenstaande moeders’. Waarom noemen we hen alleenstaand? Waarom leggen we daar de nadruk op? Vaak voelen ze zich verbonden met vrouwen die voor een gelijkaardige situatie kozen. En dat werkt dikwijls beter dan wanneer een vrouw hopeloos op zoek is naar een vaderfiguur voor haar kind.”

Quote Alles is constant in beweging, behalve onze relaties. Het is verbazing­wek­kend hoe weinig creativi­teit er is. Esther Perel, Psychotherapeut

Esther Perel: “We zijn naar de maan geweest, we rijden elektrisch. Om maar te zeggen: alles is constant in beweging. Behalve onze relaties. Je bent samen met iemand, of je bent dat niet. Koppels ontmoeten koppels, terwijl singles dan weer optrekken met andere vrijgezellen. Het is verbazingwekkend hoe weinig creativiteit er is.”

Gebrainwashte koppels

We mogen het vrijgezellenbestaan niet als treurig bestempelen, benadrukt de psychotherapeute. “Singles zijn niet zielig, nee, ze zijn socialer. Dat werd ook onderzocht door Eric Klinenberg. Hij schreef een boek, ‘Going solo’, een interessante sociologische studie van singles in steden. Ze zijn minder eenzaam, net omdat ze actief op zoek gaan naar vrienden, uitkijken naar leuke activiteiten, sneller contact maken met andere ouders.”

“Koppels zijn daarentegen compleet gebrainwasht: ze zijn ervan overtuigd dat ze alles in één partner moeten en zullen vinden. Veel mensen denken dat een relatie hebben automatisch betekent dat je vrienden op de tweede plaats komen. Vooral mannen laten hun vriendschappen vaak verwateren als ze een partner ontmoeten.”

“Oké, singles hebben waarschijnlijk minder seks dan mensen in een relatie”, geeft Perel nog mee. “Maar het is niet omdat je seks hebt, dat het per definitie ook goede seks is. Vooral vrouwen zullen dat beamen.”

Wie is Esther Perel? • 63, psychotherapeut • groeide op in Antwerpen, maar heeft al meer dan dertig jaar haar eigen praktijk in New York, waar ze singles, koppels en ondernemingen helpt met relaties in al hun soorten en vormen. • schreef de bestsellers ‘Erotische Intelligentie’ en ‘Liefde in Verhouding’ en presenteert de podcasts ‘Where should we begin?’ en ‘How’s Work?’ • haar TED talks werden meer dan 30 miljoen keer bekeken Volledig scherm © Wim Dewulf

