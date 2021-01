BDSM’ers getuigen over stigma’s: “Mensen denken meteen aan extreme situaties, maar het is zoveel meer dan seksfeestjes, dungeons en zweepslagen”

Een BDSM’er als babysit of buur? Nee bedankt, zegt een groot deel van de Vlamingen. Dat toont een studie van UAntwerpen: heel wat BDSM’ers ervaren blijkbaar nog stigmatisatie en discriminatie. Hun passie en verlangens houden ze daarom soms verborgen. Omdat het vandaag Wereld Fetishdag is, durven enkele beoefenaars zich wél bloot te geven. Eva (23), Jakob (44) en Steve (44) vertellen wat hen zo aantrekt binnen het BDSM-spel en op welke vooroordelen ze stuiten. “Het is geen spel. Het is een levensstijl waar ik 24 uur op 24 mee bezig ben.”