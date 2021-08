Australische ‘Blind Getrouwd’-kandidate lyrisch over geur van haar man. Gaat liefde door de neus? Prof: “Lichaamsgeur is even uniek als een vingerafdruk”

Goed Gevoel Reukver­lies door corona? 2 deskundi­gen leggen uit waarom het een massale impact heeft en hoe je het kunt herstellen

16 februari Wie met corona besmet is geraakt, ondervond aan den lijve hoe ingrijpend reukverlies kan zijn. De invloed gaat immers veel verder dan je bord. Smaakmaker, alarmsysteem en communicatiemiddel: er zit zoveel meer in je neus dan je denkt. Dat zeggen ook reukonderzoeker Sanne Boesveldt en neus-, keel- en oogarts Anne-Sophie Vinck. Wat als je na een maand nog niks ruikt of plots geen koffie meer lust? “Het grote voordeel aan ons reukorgaan is dat het uit zenuwcellen bestaat: die kunnen getraind worden, net zoals je geheugen of je spieren.”