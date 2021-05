Antonio (65) doet zijn lievelingsstandje, ‘de kruiwagen’, met Layla: “We liepen vier rondjes rond de tafel, in elkaar verstrengeld”

Olivier heeft seks met yogalera­res Marcela op vakantie in Thailand: “Ze lag in posities die ik onmogelijk achtte”

30 april “Daar stond ik dan, met mijn grote valies voor haar deur. Ze zei dat ze blij was om mij terug te zien. ‘Hoeveel tijd is er?’ vroeg ze. ‘Bijna vier uur’, antwoordde ik. ‘Goed, dan kunnen we vier uur seks hebben.’” Olivier (25) is op vrijwilligersvakantie in Thailand wanneer hij de Poolse yogalerares Marcela (28) ontmoet. Zij is getrouwd met een bekende Poolse golfer, maar dat weerhoudt hem er niet van om naar haar appartement te gaan. “Ze keek me aan en zei: ‘What the fuck just happened?’”