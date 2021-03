André Hazes en vriendin opnieuw uit elkaar. Wim Slabbinck: “Knipperlichtrelaties zijn op emotioneel vlak heel heftig, maar niet gedoemd om te mislukken”

Ook Kim Kardashian en Kanye West overleven de ‘seven year itch’ niet. Tips van 2 therapeu­ten om jouw lange relatie wél te redden: “Twijfels zijn normaal”

23 februari Kimye is niet meer. Het veelbesproken koppel gaat na zeven jaar uit elkaar. Zijn ze slachtoffer van de beruchte ‘seven year itch’? Volgens die theorie dooft de passie in een relatie na zeven jaar helemaal uit. Relatietherapeuten Sarah Hertens en Wim Slabbinck vertellen hoe je die sleur kunt overleven. “Als je in de liefde investeert, zal het ook op seksueel gebied vaak weer beter gaan.”