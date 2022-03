“Als een man zenuwen heeft in bed, begint hij gewoon te neuken.” Schrijfster en wetenschapper delen unieke kijk op seks

Zin in seks wordt bepaald door je dirty mind. “Je brein is je belangrijk­ste seksorgaan”, zeggen deze 2 onderzoe­kers

Waarom is de kans dat mannen klaarkomen tijdens seks veel groter dan bij vrouwen? Waarom wordt de ene opgewonden van een pak slaag op de billen en heeft de andere een voetenfetisj? Seksuoloog Marieke Dewitte en neurowetenschapper Janniko Georgiadis bestudeerden hoe mensen zin krijgen in seks en geven antwoord op een aantal belangrijke vragen. “Een bevredigende ervaring is erg belonend voor je brein en smaakt naar meer. Maar seks kan je evengoed afleren.”

21 december