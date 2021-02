Acteurs Bab Buelens en Vicent Banić stappen in het huwelijksbootje: “We zijn workaholics maar onze vrije dag, maandag, is heilig”

Vincent: “Bab werkte voor het vroegere VTMKZOOM, ik voor JIM. Veel mensen denken dat wij elkaar voor het eerst op de set van Familie ontmoetten, maar dat is niet zo. Onze relatie is een beetje een aaneenschakeling van toevalligheden – Bab is er altijd geweest. Onze kleerkasten op het werk stonden naast elkaar, we zaten vaak samen in de make-up, er waren de feestjes. Er hing elektriciteit tussen ons, maar ik besefte nog niet goed dat zij de vrouw zou worden met wie ik de rest van mijn leven zou willen doorbrengen. Toen werd ze mijn tegenspeelster in Familie. Maar ook zonder de reeks ben ik er zeker van dat we elkaar ooit gevonden hadden. Eigenlijk hebben ze ons lotje hierboven al lang aan elkaar gehangen.”

Bab: “Ik herinner me een kerstfeest: we stonden elk aan de overkant van de zaal en keken over de mensen heen naar elkaar. Net iets te lang. Vincent had een wit hemd aan, een jeans en zijn haar was veel korter. Ik vond hem leuk, maar dat gevoel is op een gegeven moment beginnen te draaien. Nu denk ik dat dat misschien was om mezelf te beschermen. Ik begon Vincent arrogant te vinden. ‘Iedereen vindt hem knap? Awel, ik niet’. Ik was helemaal niet mee met de hype die rond Vincent Banić hing. En dan was daar inderdaad Familie. Ik weet nog dat iemand zei: ‘Je gaat zo blij zijn als je ziet met wie je een koppel mag vormen’. Ze draaide haar computer en ik zag tientallen foto’s van Vincent. Ik dacht: ‘Oh god! Dit wordt hier een ding en ik snap het niet.’ Tot ik hem een week later oppikte aan het onthaal. Vincent heeft charisma, vult de ruimte met zijn energie. Toen begreep ik het weer.” Goesting in meer? Je leest het morgen in NINA of op nina.be.