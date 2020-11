Achter de schermen bij de fotoshoot met tortelduiven Ben Segers en Lenny Van Wesemael voor NINA: “Dit is moeilijker dan acteren”

Waarom bleef Vlaams model Anthonia bij haar gewelddadi­ge partner? “Zelfs sterke vrouwen zien we altijd maar terugkeren”, zeggen experts

5 oktober 70 per dag, of 3 per uur. Zoveel feiten van partnergeweld worden er gemeld bij de politie in ons land. Echter doen de meeste slachtoffers pas na 35 incidenten aangifte. “Toegeven dat de man die je graag ziet je pijn doet, is een grote drempel.” Twee experts vertellen waarom veel vrouwen het zolang uithouden met partners die hen mishandelen. Dat was het ook voor de Lierse Anthonia Rochus (21), die werd geslagen door haar vriend en nu, na anderhalf jaar de kracht vond om weg te gaan. “Mensen die dit niet hebben meegemaakt, begrijpen niet waarom je bij zo iemand blijft”, zegt ze.