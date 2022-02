8 erotische spelletjes voor een stomende date met happy ending

Valentijn is de feestdag die draait om liefde - in al zijn facetten. Of je nu aan het daten bent, in een langdurige relatie zit of gaat voor een geweldige galentine’s day met je bestie: in dit dossier verzamelen we de mooiste artikels over de liefde om deze periode onvergetelijk te maken.

Wie in een (langdurige) relatie zit, herkent deze situatie vast. Jij en je partner willen quality-time doorbrengen, maar jullie hebben zero ideeën. Een avondje op café lukt niet vanwege Tournée Minérale, jullie vaste avondwandelingen zijn allang niet zo speciaal meer en naar een tentoonstelling gingen jullie vorige week nog. Bij gebrek aan inspiratie belanden jullie uiteindelijk samen op de bank en hoe gezellig ook, dat geeft jullie allesbehalve zin om elkaar de kleren van het lijf te rukken. Enter: sexy spelletjes.

Het perfecte voorspel

Je kan spannende spelletjes eigenlijk zien als een instrument om het vuur tussen jou en je geliefde brandend te houden - of weer aan te wakkeren. Niet alleen geven ze een invulling aan je avond, dankzij de gespreksstof die ze aanleveren, kunnen ze jou en je partner ook echt dichter bij elkaar brengen en jullie emotionele verbinding (nog meer) vergroten. Daarnaast brengen ze jullie ook nog eens in de juiste sferen: welk beter voorspel dan intieme en spannende vragen beantwoorden? Dankzij dit type spelletjes doorbreek je de (eventuele) sleur en heb je ook nog eens fun terwijl je dat doet.

Ultiem Verlangen

‘Ultiem verlangen’ is een bordspel met 480 persoonlijke vragen en uitdagende opdrachten – getipt door seksuoloog Wim Slabbinck. Aan de hand van de sensueel getinte doe-kaarten kom je erachter wat jouw partner écht fijn vindt. De 25 koppels die het spel voor het eerst mochten testen waren bijzonder positief, met als enige probleem dat ze het niet konden uitspelen omdat ze te opgewonden werden. Challenge accepted!

Ultiem Verlangen hier te koop voor 51,95 euro.

GetCloser

‘GetCloser’ is een bordspel dat jou en je lief dichter bij elkaar brengt op een speelse, sexy manier. De 119 vragen brengen thema’s aan bod die je in het dagelijkse leven niet zo snel bespreekt, van kleine ergernissen tot grootse levensambities. Dankzij dit spel (her)ontdek je wat je zo leuk vindt aan elkaar, kom je nieuwe dingen te weten en eindigen jullie de avond vol passie tussen de lakens.

GetCloser, hier te koop voor 19,95 euro

Monogamy Adult Board Game

Voor sommige mensen kan monogamie saai klinken, maar dit spannende spel bewijst het tegendeel. Dankzij drie categorieën, 'intiem', ‘passioneel’ en 'pikant’, helpt ‘Monogamy’ je uit je seksuele comfortzone te stappen zonder té seksueel te zijn; de nadruk ligt op communicatie tussen jou en je vriend of vriendin. Spanning gegarandeerd door de meer dan 400 verschillende ideeën die de kaarten bieden.

Monogamy hier te koop voor 33,87 euro.

Lesbian Sex Card Game

Lesbische koppels kunnen uiteraard alle spelletjes in deze lijst spelen, maar dit spel is specifiek naar hun seksuele verlangens ontworpen. Met meer dan 45 kaarten met seksstandjes en, jawel, 100.000 verschillende mogelijke uitkomsten qua opdrachten, zal het jullie niet aan inspiratie ontbreken.

Lesbian Sex Card Game hier te koop voor 13 euro.

Gay Sex Card Game

Hetzelfde spel, maar dan voor homoseksuele koppels.

Party or Naughty Date Night

Je hebt een fles wijn opengetrokken, maar wat nu? Zelfs met een goed glas erbij kunnen langverwachte vrijdagen met je lief eentonig lijken als je in een lange relatie zit, en da’s doodnormaal. Dit spel is speciaal ontworpen om pit te geven aan dat soort avonden. Dankzij ‘Party or Naughty’ transformeer je je avondje thuis tot een spannende datenight; het spel eindigt pas als alle kledingstukken uit zijn, op het ondergoed na dan. En als je verliest, heb je meteen een troostprijs, want wie het eerst volledig uitgekleed is wint.

Party or Naughty hier te koop.

Massage Seductions

Massages zijn het perfecte voorspel, dat weet iedereen. Ze zorgen voor intiem huid-op-huidcontact, terwijl jij je partner fysieke sensaties geeft die ontspannend aanvoelen, of andersom. Dit spel is ideaal voor koppels die houden van massages, of voor mensen die hun partner een hint willen geven (“Masseer! Mij!”). Inclusief hartvormige massagetool, een kaars die opbrandt in massagelotion en 24 kaarten die jullie in de juiste mood brengen.

Massage Seduction, hier te koop voor 21,90 euro.

All About us

Dit spel heeft als doel: je (gespreks)partner (nog) beter te leren kennen. Of je nu jarenlang samen bent of elkaar pas hebt ontmoet, ‘All About Us’ onthult nieuwe dingen die je nog niet wist over je chéri(e). Van ‘als je maar een ding mocht eten voor de rest van je leven, wat zou dat dan zijn’, tot ‘van welk verschil tussen ons word je gek’.

All About Us hier te koop voor 16,95 euro.

