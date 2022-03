5 praktische oefeningen voor ongetemd genot in bed. “Als je op de borsten focust, zal de vagina reageren”

“Een godin in bed? Een boeren­trien is veel lekkerder.” Schrijf­ster en wetenschap­per delen unieke kijk op seksuali­teit

“Tijdens de seks kan je beter niet tegen een man zeggen wat hij verkeerd doet. Daar krijgt hij zenuwen van en dan begint hij maar te neuken.” Op seksueel vlak leerden we lang om binnen de lijntjes te kleuren. Maar waarom omarmen we de wilde vrouw in onszelf niet? Schrijfster Yvonne Kroonenberg (71) en genderwetenschapper Kaouthar Darmoni delen hun eigen kijk op vrouwelijke energie. “Denk je: ‘Ik heb zin’, ga dan je goddelijke gang en doe het.”

