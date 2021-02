5 mensen met verschillende achtergrond delen hun meest waardevolle seksinzichten: “Het voorspel ís de seks”

Non-binair, hetero, panseksueel, man, vrouw, jong, oud. In alle onze verschillen is er toch iets wat ons met elkaar verbindt: seks. We doen het (bijna) allemaal, op onze eigen, unieke manier. Speciaal voor valentijn delen Eline (29), Inke (24), Jaak (81), Nore (22) en Malik (28) hun grootste sexy inzichten. Do try this at home! “Een relatie kan niet werken zonder ritme en flow in bed. Wat ik daarmee bedoel? Je moet op dezelfde golflengte zitten, op dezelfde beat bewegen.”