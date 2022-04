35% van de vrouwen geeft haar seksleven een 8 op 10 of meer: de prikkelendste cijfers uit onze seksenquête

Niet de dildo of vibrator, maar wel de blinddoek blijkt het favoriete attribuut van Vlaamse koppels. Vrouwen zijn bovendien meer tevreden over hun seksleven dan mannen, zelfs zónder orgasme. Dat blijkt uit de seksenquête die Goed Gevoel met iVox uitvoerde bij 1.000 Vlamingen. Seksuologen Chloé De Bie en Wim Slabbinck geven toelichting bij de opmerkelijkste bevindingen, de rest van de resultaten lees je vanaf vandaag in het meinummer van Goed Gevoel.

1. Vlaamse vrouwen hebben goede seks, ook zonder penetratie

35 procent van de vrouwen geeft haar seksleven een 8 of meer. Bijna 7 procent deelt zelfs een topscore van 10 op 10 uit. Tegelijk zegt drie op de vier dat je ook zonder penetratie heerlijk kunt vrijen.

Chloé: “Wat een fantastisch cijfer, dat aangeeft dat we eindelijk loskomen van die typische voorspel-versus-daad-opdeling. Orale seks, intieme strelingen, samen masturberen: voor een goede vrijpartij kan je putten uit een ontzettend groot repertoire. Dat de meerderheid van de Vlamingen dat intussen ontdekt heeft, stemt me gelukkig. Zeker omdat de vaakst gehoorde klachten bij vrouwen zijn: ‘Help, ik kan niet klaarkomen!’ en ‘Seks, ik vind er niks aan’. Als je dan vraagt hóé ze vrijen, dan luidt het antwoord steevast: ‘Met de penis in de vagina’. Voor de duizend en eerste keer: de vagina is ontworpen als baringskanaal. Het genotsorgaan van de vrouw, dat is de clitoris.”

Quote Om de clitoris goed te kunnen stimuleren, heb je iets nodig dat flexibeler is. De ­vingers, de tong ... of een speeltje. Seksuoloog Wim Slabbinck

Wim: “Lang heerste het idee dat échte mannen aan hun penis genoeg hebben om hun vrouw een fijne seksuele ervaring te bezorgen. Een misvatting vanjewelste: over het algemeen is een penis niet zo’n effectief instrument om vrouwen te laten klaarkomen. Om de clitoris goed te kunnen stimuleren, heb je iets nodig dat flexibeler is. De ­vingers, de tong ... of een speeltje. Dat meer dan een derde van de vrouwen hun seksleven een 8 geeft én ze er algemeen gezien tevredener over zijn dan mannen, bewijst dat het vrouwelijk genot eindelijk de aandacht krijgt dat het verdient.”

2. Orgasmes zijn geen must

Ondanks die toegenomen aandacht voor het vrouwelijke plezierknopje blijkt een orgasme geen must voor de grote meerderheid. 40 procent van de vrouwen vindt dat je voor goede seks moet klaarkomen, tegenover 61 procent van de mannen. En nee, dat is géén slecht nieuws.

Wim: “Wat de mannen betreft is dat op zich een vrij laag cijfer, en daardoor ben ik positief verrast. Je kan het namelijk ook omdraaien: 39 procent van de mannen beschouwt een orgasme niet als enige maatstaf. Zij hebben door dat goede seks niet draait om scoren of presteren, maar om het creëren van verbinding met elkaar. Zo’n hoogtepunt is natuurlijk een fijne bonus, maar laten we het niet langer als het ultieme doel van seks beschouwen – want dat is het zeker niet. Het woord ‘moeten’ is sowieso contraproductief in bed: als klaarkomen als een must aanvoelt, zullen heel wat vrouwen én mannen geneigd zijn om een orgasme te faken wanneer het uitblijft.”

Quote Een orgasme duurt maar drie tot tien seconden. Als de kwaliteit van een vrijpartij alléén daarvan afhangt, is dat toch wat triestig. Seksuologe Chloé De Bie

Chloé: “Hopelijk is dit ook het teken dat minstens 60 procent van de vrouwen al ervaren heeft dat geweldige seks niet per se een orgasme vereist. Synoniemen als ‘climax’ en ‘hoogtepunt’ leggen te veel nadruk op het orgasme als ‘ultieme beleving', terwijl het moment zelf uiteindelijk maar drie tot tien seconden duurt. Als de kwaliteit van een vrijpartij alléén daarvan afhangt, is dat toch wat triestig.” (lacht)

3. Seksspeeltjes zijn geen taboe

De meerderheid van de vrouwen schaamt zich niet meer voor haar Tarzan of Meneer Konijn: slechts 16 procent noemt seksspeeltjes nog taboe, tegenover 27 procent van de mannen. Vrouwen gebruiken het vaakst een staafvibrator (16 procent), een dildo (14 procent) en een luchtdrukvibrator (9 procent) tijdens het masturberen. 12 procent van de mannen gebruikt een masturbatiesleeve. En ja, het speelgoed voor volwassenen komt regelmatig uit de kast: 15 procent van de vrouwen masturbeert minstens wekelijks.

Chloé: “Fijn dat masturbatie zijn slechte imago — nee, het is geen bedrog en nee, je wordt er niet blind van — stilaan van zich afschudt. Soloseks is immers een waardig onderdeel van je seksleven, ook als je in een relatie zit. Het is de snelste en efficiëntste manier om je seksuele behoeftes te bevredigen en daarmee ideaal om een verschil in verlangen te overbruggen — hét relatieprobleem bij uitstek. En het is gewoonweg gezond: zo zou het aantal infectiewerende cellen in het bloed 20 procent hoger liggen na een orgasme.”

Quote Speeltjes zijn géén lapmidde­len die je pas inzet als er iets schort in bed. Het zijn extra sfeerma­kers. Seksuologe Chloé De Bie

“Ook seksspeeltjes blijven helaas nog met een hardnekkig imagoprobleem worstelen: nee, het zijn géén lapmiddelen die je pas inzet als er iets schort in bed. Het zijn extra sfeermakers. Misschien zijn de mannen die het gebruik ervan een taboe vinden, stiekem jaloers op de vibrator van hun vrouw? Tegelijk moeten we de heren wel wat krediet geven: terwijl seksspeeltjes voor vrouwen zelfs gratis weggeven worden bij magazines, hangt er rond mannenspeelgoed nog steeds een schimmig sfeertje. En wat we niet kennen, ervaren we als bedreigend.”

Benieuwd hoe de seksuologen de populariteit van de blinddoek verklaren, waarom de helft van de Vlamingen niet over seksuele verlangens kan praten en hoeveel procent van de Vlamingen minstens een keer per week vrijt? Dat, en nog veel meer, lees je vanaf vandaag in het meinummer van Goed Gevoel.

