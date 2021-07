30 procent meer singles op zoek naar liefde, HLN schiet te hulp met Single zkt. Zomerlief

De populaire datingsite Parship zag na de corona-uitbraak het aantal inschrijvingen met 30 procent stijgen. “Normaal liggen onze twee pieken in december en in augustus. Mensen zijn dan op zoek naar iemand om de feestdagen mee door te brengen of om in de zomer mee op reis te gaan. Maar na de corona-uitbraak zagen we plots een explosieve stijging in het aantal inschrijvingen. Mensen werden meer geconfronteerd met het alleen zijn en wilden niet nog eens een lockdown meemaken in hun eentje”, vertelt Chris Verlinden, woordvoerder Parship. Dat kan ook relatietherapeut en seksuoloog Wim Slabbinck bevestigen. “De lockdown was voor veel singles erg heftig. De urgentie naar het hebben van een partner werd daardoor veel groter.”