15 originele valentijnskaarten van Belgische makelij om je lief, vriend(in) of knuffelcontact te verrassen

Valentijn nadert met rasse schreden. En ja, het is een commerciële hoogdag die draait rond meligheid, maar het is ook het uitgelezen moment om de mensen in je omgeving te laten weten dat je hen graag ziet. Of dat nu je lief is, bubbelcontact of beste vrienden. Deze grappige, lieve, ondeugende kaartjes van Belgische makelij zorgen alvast voor een portie liefde in hun brievenbus.