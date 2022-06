“Ze ziet me doodgraag. Waarom duwt ze me dan altijd weg?” Jeroen (45) lijdt onder zijn knipperlichtrelatie

“Ik mag haar niet meer aanraken.” Sinds Vera kanker kreeg, wil ze geen seks meer. Seksuoloog geeft advies

Sinds Vera (54) borstkanker overwon, is ze niet meer de oude in haar liefdesrelatie met Marc (56). “De ene keer pakt ze me vast en ‘herleef’ ik als man. De dag erna is het van ‘Ik kan het niet meer. Ik heb geen goesting in seks. Ik kan jou niet meer geven wat je nodig hebt’. Maar ik verlang intens naar haar.” Wat kan je doen als koppel wanneer een zware levensgebeurtenis de intimiteit doodt? Seksuoloog en relatietherapeut Wim Slabbinck geeft raad én een praktisch doetip.

12 mei