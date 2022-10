Wordt ‘Fruitz’ de nieuwe Tinder? Datingapp helpt singles sneller te krijgen wat ze écht willen

Ken je Fruitz al? De nieuwe datingapp maakt het, net zoals zijn soortgenoten, een eitje om singles te ontmoeten. Met één verschil: je kan duidelijk je verwachtingen aangeven. Zo wil de app gênante misverstanden teniet doen en je in je zoektocht naar liefde — of je die nu voor één nacht, casual of serieus wil — geen tijd doen verliezen.

Tinder zette de datingwereld compleet op haar kop. Plots hoefden we niet meer te wachten tot we iemand leuks tegenkwamen in het echte leven, maar hadden we honderden profielen binnen handbereik, letterlijk. Je swipet, je liket, je matcht. Simple comme bonjour.

Alleen heeft de ene gebruiker er niet dezelfde verwachtingen als de ander. Misschien kom jij uit een lange relatie en ben je op zoek naar een eenmalig avontuurtje. Misschien wil je een friend with benefits waar je op kan terugvallen voor seks en gezelschap. Misschien wil je iets serieus en verlang je naar romantiek. Of misschien twijfel je aan je seksualiteit en zoek je iemand om die mee te verkennen. Bij honderden verschillende singles horen honderden verschillende verwachtingen.

Vanavond de lakens delen?

Enter datingapp Fruitz. Qua interface ziet de app er ongeveer hetzelfde uit als Tinder. Alleen kan je op je profiel je verwachtingen zeer duidelijk aangeven, om het datingproces minder complex te maken. Het kan immers nogal gênant zijn om pas na de match aan te moeten geven dat je op zoek bent naar het dekseltje op je potje, of juist iemand om alleen vanavond mee te lepelen. En niemand verliest graag kostbare tijd.

Daarnaast wil Fruitz zo ook vrouwen aanmoedigen om transparanter te zijn over hun voorkeuren. Voor hen is het namelijk vaak net iets minder evident om vocaal te zijn over waar ze werkelijk naar op zoek zijn. Terwijl dat niets is om je over te schamen, vindt de app. Door het aangeven van je voorkeuren laagdrempelig te maken, met een fruiticoontje, willen de ontwikkelaars terughoudendheid op dat gebied verminderen.

Volledig scherm © Pexels

4 verschillende fruiticoontjes of datingvoorkeuren

Door in de app op je profiel voor een bepaald stuk fruit te kiezen, geef je aan welke verhouding je zoekt.

• De kers: om je wederhelft te vinden.

• De druif: om samen een drankje te drinken, en wie weet meer (geen onenightstands).

• De watermeloen: op zoek naar ‘fruits with benefits’.

• De perzik: om vanavond de lakens mee te delen (onenightstand).

Transmannelijk of bispiritueel?

Maar er is meer. Op Tinder heb je de mogelijkheid om je seksuele voorkeur als volgt aan te duiden: je valt op vrouwen, mannen of beiden. Anno 2022 weten we dat die indeling achterhaald is. Seksualiteit is een spectrum en daarnaast bestaan er ook veel meer identiteiten en genders. Bij Fruitz kan je kiezen tussen zeventig verschillende genderidentiteiten en seksuele voorkeuren.

Agender, androgyn of gewoon een androgyn uiterlijk? Gender nonconforming, genderqueer of gender questioning? Trans persoon, trans man of bispiritueel? Zit het label dat jou het beste omschrijft er nog altijd niet tussen, dan kan je dat in de app ook aangeven. Het doel van Fruitz is om zo een veilige omgeving te creëren waar gebruikers volledig zichzelf kunnen zijn en op basis daarvan nieuwe mensen kunnen ontmoeten.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Pexels

Onder Franse Gen Z’ers is Fruitz momenteel al de populairste datingapp: in 2017 zag hij dan ook het levenslicht in Parijs. Deze week organiseert het bedrijf een campagne in Brussel om de applicatie ook bij ons bekender te maken. Overal in onze hoofdstad tonen reclameschermen het vrolijke logo van Fruitz om zo voorbijgangers aan te moedigen om met duidelijke intenties te daten.

