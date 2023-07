Wim Slabbinck geeft verrassende tips voor een betere relatie: “Na vreemdgaan heb je intensere seks met je partner”

“Macht erotiseert”: 2 experts verklaren waarom veel vrouwen graag rijke(re) mannen daten

Hypergamie of samen zijn met een rijkere partner is hot op de datingmarkt. Al werkt dat nog altijd in één richting, merken relatiebureaus. “Negen op de tien vrouwen mijden een man die minder verdient.” Hoe kan zo’n koppel gelukkig zijn? En wat verlangen de rijke mannen? Een relatietherapeute en budgetexperte bemiddelen. “Soms is het beter als hij haar een loon uitbetaalt.”