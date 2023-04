Wij jij sensueler zijn? Probeer dit dan eens. Expert: “Élke vrouw kan het. Alleen weten veel dames niet hoe”

“Een sensuele dans is hypnotiseren, niet overdonderen.” Vandaag is het World Burlesque Day, maar over de kunstvorm bestaan heel wat misvattingen. Van het stereotype beeld van de seksbom met naaldhakken tot dat het draait om het verleiden van mannen. Niets is minder waar: burlesque kent véle gedaantes en is voor iedereen. “Je danst voor jezelf. Dat je dan een zekere aantrekkingskracht uitstraalt, is een logisch gevolg.”

Zoek sensualiteit op in het woordenboek en je komt uit op 1) zinnelijkheid 2) erotiek 3) gretig verlangen. Nog meer vage woorden om een al even vaag begrip te beschrijven. Want zeg nu zelf, kan jij er een heldere definitie van geven?

“Weinig mensen weten wat sensualiteit echt is”, vertelt burlesquedanseres en sensual empowerment coach Eliza Kama. “Dus er bestaan veel misvattingen over. Denk je aan een sensuele vrouw, dan zie je onmiddellijk een blondharige wulpse dame met een kort rokje en lange benen. Dat kàn sensueel zijn, maar sensualiteit is ook zoveel meer.”

Eliza Kama: “Voor mij is sensualiteit bovenal een verbinding. Met je lichaam, met je vrouwelijke en seksuele kracht, en ten slotte met je omgeving. Élke vrouw kan die verbinding maken, alleen weten veel dames niet hoe. Je zintuigen zijn een goede ingang. Vandaar dat sensualiteit ook zinnelijkheid wordt genoemd. Het Engelse woord voor zintuigen is senses. Zegt dat genoeg?”

Probeer maar eens: zelfs een snoepje eten kan ontzettend sensueel zijn

Eten is een gemakkelijke manier om bij je sensualiteit te komen, want je gebruikt er al je zintuigen voor. Neem een snoepje. Vertraag. Luister bewust naar het knisperen van het papiertje terwijl je het opent. Voel de textuur van het snoep, bekijk het langs alle kanten en ruik eraan. Stop het dan traag in je mond en sluit je ogen. Voel je hoe iets simpel als een snoepje eten ontzettend sensueel kan zijn?

Van de sexy nerd tot de femme fatale: sensualiteit kent verschillende gedaantes

Sensualiteit gaat dus over de verbinding met je lichaam, je vrouwelijke kracht en je omgeving. “Hoe je dat uitstraalt kan zich zowel vertalen in een kort rokje, als in een jurk tot over de knie”, legt de experte uit. “Sensualiteit is alles behalve eenduidig. Na jaren observatie bedacht ik tien sensuele “persoonlijkheden”.

Quote Vraag jezelf af wanneer jij je het sensueelst voelt: als je sport, of als je een glitter­jurk draagt? Eliza Kama

“Archetypes, waarvan er minstens één in elke vrouw aanwezig is. Lees het lijstje eens. Welke persoonlijkheid spreekt je meteen aan? Vraag jezelf af wanneer jij je het sensueelst voelt: als je sport, of als je een glitterjurk draagt? Kan je niet verbinding maken met een bepaald type, probeer dan uit te zoeken welke persoonlijkheid je zeker niet bent. Dat voel je snel. Weet dat elke vrouw een primaire sensuele persoonlijkheid heeft, en tot drie andere “subpersoonlijkheden”.’

Je weet nu welke sensuele persoonlijkheden in jou schuilen. Hoe kom je er dan mee in contact? Eliza Kama: “Met muziek, kleding en beweging. Daarom is burlesque een mijn favoriete manier om in contact te komen met mijn sensuele zelf, want het combineert die drie dingen.”

Quote Burlesque was ooit een vorm van podium­kunst waarin vrouwen satirische teksten voorlazen. Pas later kwamen er show- en striptease elementen bij. Eliza Kama

Toch bestaan er veel misvattingen over de sensuele dansvorm. Dat het halfnaakt rondhuppelen is op een podium, bijvoorbeeld. Maar niets is minder waar. “Burlesque was ooit een vorm van podiumkunst waarin vrouwen satirische teksten voorlazen, bedoeld om te spotten. Een ‘burlesk’, zoals dat toen nog heette, komt van het Italiaanse ‘burla’ of grap. Pas later kwamen er show- en striptease elementen bij. De woorden vielen weg, de humor en het theater bleef. En zo ontstond de burlesque zoals wij die vandaag kennen.”

Dat burlesque louter bedoeld zou zijn om mannen op te winden is dus een grote misvatting. “Je danst voor jezelf, want het draait om het claimen van jouw sensualiteit. Dat je een zekere aantrekkingskracht uitstraalt eens je ermee in contact bent is eerder een logisch gevolg dan het doel.”

Verzin een sensueel alter ego, dat ontwaakt wanneer jij aan je dans begint

“Bij mij is dat Eliza Kama”, vertelt de experte. “Eliza is mijn tweede naam, en Kama komt van het Sanskriet woord voor verleiding. Verzin een naam die bij jou en je sensuele persoonlijkheid past. Misschien kijk je op naar andere sensuele vrouwen uit je omgeving, of spreekt een bepaalde godin je aan. Aarzel niet om hun namen dan te lenen.”

Maar niet alleen je naam is belangrijk. “Je wilt zorgvuldig kiezen wat je draagt, waar je danst, en welke muziek je opzet. Over het speelgoed van je kinderen struikelen wekt niet echt sensualiteit op. Daarom raad ik aan om voor je begint te gaan zitten, je ogen te sluiten en even te voelen. Waar heb ik nu behoefte aan? Waar word ik nu blij van? Wil je op blote voeten dansen? Doen! Heb je behoefte aan rode lippenstift en smokey eyes? Doen!”

“Keuzes die je vanuit aandacht, bewustzijn en vertraging maakt zijn altijd goed. De Rebel zal zich misschien comfortabel voelen in zwarte lingerie terwijl de Excentrieke Godin kiest voor een lange rok, en de Burlesque Diva voor een paillettenjurk. De Amazone zal willen springen en kruipen als een tijger, terwijl een Graceful Lady eerder elegant zal voortschrijden door de ruimte.”

Quote Veel vrouwen zijn teleurge­steld omdat hun partner minder enthousi­ast reageerde op haar optreden dan ze had gehoopt. Eliza Kama

Hebben we je warm gemaakt en lijkt een burlesque optreden voor je lief je wel iets? “Kies je publiek wijs”, waarschuwt de expert. “Dans alleen voor mensen die je dans en de kwetsbaarheid die je erin stopt, kunnen appreciëren. Bereid je publiek ook voor. Zelfs bij burlesqueshows wordt dat gedaan.”

“Veel vrouwen zijn teleurgesteld omdat hun partner minder enthousiast reageerde op haar optreden dan ze had gehoopt. Maar hoe kan je van hem verwachten dat hij door het dolle heen is als jij op een dinsdagmiddag beslist om hem een lapdance te geven? Begin al eens met flirten. Een knipoog in de keuken, een subtiele aanraking terwijl je langsloopt.”

