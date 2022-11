Welke connectie heb jij met je partner? “Je kan meerdere soulmates hebben. Maar je hebt maar één twin flame”

Soulmates kennen we, maar ken je ook het concept ‘twin flame’? Alicia Keys en Megan Fox zweren dat zij de hunne gevonden hebben in hun partner. Maar het hoeft niet altijd om een romantische relatie te gaan. De term is trouwens niet te verwarren met een soulmate, die je op een andere manier herkent. “Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen ‘twin flames’ en soulmates.”

“Ik wist meteen dat hij mijn ‘twin flame’ was”, vertelde Megan Fox (36) over haar vriend Machine Gun Kelly (32). “Een ‘twin flame’ is eigenlijk een ziel die spiritueel ver genoeg gevorderd is om zich op hetzelfde moment in twee lichamen te bevinden. We zijn dus eigenlijk twee helften van dezelfde ziel, denk ik. En ik zei dat bijna meteen tegen hem, omdat ik het meteen voelde.” Kortom: volgens de definitie van Megan Fox waren zij en haar ‘twin flame’ MGK ooit één, maar werden ze gesplitst.

Wat is een ‘twin flame’?

Op het internet wordt de term veelvuldig gebruikt als Instagram-caption onder foto’s met partners en beste vrienden. Een sterke emotionele connectie lijkt dus een eerste voorwaarde, wil je iemand je ‘twin flame’ noemen, maar volgens Urban Dictionary gaat het verder dan dat. Je zou namelijk echt iets kunnen leren van je ‘twin flame’.

De website definieert het als volgt: “Tweelingvlammen zijn twee helften van één ziel. Zij zijn de persoon die jou compleet maakt. ‘Twin flames’ zijn onze meest perfecte spiegels, omdat zij ons zijn in een ander lichaam. Onze tweelingvlammen zijn de enigen die ons een ware en eerlijke reflectie geven van wie we zijn, en van waar we op elk moment in ons leven staan. Wanneer jullie naar elkaar kijken, zal het voelen alsof je in de spiegel kijkt door de magie van je ziel die gespiegeld wordt, je zult het gewoon voelen.”

De uitleg gaat verder, voor wie het geloven wil: “Niet alleen weerspiegelen zij alles in ons wat goed is ... zij weerspiegelen ook alle angsten of vermeende ‘zwakheden’ die wij voelen ... en die worden weerspiegeld zodat beide ‘twins’ er samen aan kunnen werken. Van onze tweelingvlam houden voelt soms alsof we van ‘onszelf’ houden ... omdat we dat technisch gezien ook doen. Ze zijn onze andere helft.”

Volgens de theorie hoeft zo’n ‘twin flame’ niet iemand te zijn met wie je een romantische verhouding hebt, al kan dat wel. Belangrijker is dat je een diepe connectie deelt met de persoon.

Wat is dan een soulmate?

“‘Twin flames’ worden vaak verward met de term ‘soulmate’”, kan je nog lezen in Urban Dictionary. Op het online woordenboek voor internetjargon staat dat een soulmate eerder een soort metgezel is bij wie je je altijd op je gemak voelt. Jullie hebben mogelijk dezelfde gevoelens, overtuigingen en ervaringen, al hoeft dat niet. Soulmates zijn mensen die je ziel of geest op een bepaalde manier geraakt hebben tijdens je leven. Er zijn geen vaste regels voor hoe de band met zo’n soulmate zou moeten voelen, wel is er altijd sprake van een magnetische aantrekkingskracht tussen jullie. Het voelt vaak vanaf de eerste ontmoeting alsof jullie elkaar al lang kennen.

Quote Een ‘twin flame’ leert je iets over jezelf, terwijl een soulmate je steunt als vriend, geliefde of vertrouwe­ling.

Hoe verschillen soulmates en ‘twin flames’?

Het grootste verschil is dat je meerdere soulmates kan hebben en maar één ‘twin flame’. Wie daarin gelooft, gaat ervan uit dat een ‘twin flame’ je iets leert over jezelf, terwijl een soulmate je steunt als vriend, geliefde of vertrouweling. Een ‘twin flame’ zou zogezegd een deel van je ziel zijn, een soulmate is iemand bij wie je je thuis voelt.

Volgens aanhangers bestaat de kans dat je je ‘twin flame’ niet eens kent of ooit tegenkomt. Of je komt de persoon wel tegen, maar één van jullie twee is niet genoeg ‘ontwaakt’ om de diepe connectie te erkennen en aan te gaan. Jullie staan mogelijk op spiritueel en persoonlijk vlak nog te ver van elkaar, zo klinkt de uitleg.

Naar verluidt beslis je niet zomaar ineens dat iemand je ‘twin flame’ is. De redenering gaat als volgt: jullie moeten zich daar beiden van bewust zijn en de diepzinnigheid van jullie relatie begrijpen. Het vraagt dus wel wat werk om iemands ‘twin flame’ te worden. Als iemand je soulmate is, voelt het daarentegen alsof jullie elkaar al lang kennen. De band is minder complex en vergt niet veel moeite om de connectie te herkennen: je voelt je meteen thuis bij de ander.

