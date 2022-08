Welk seksueel geheim koestert de Vlaming? 40 reacties: “Hij weet niet dat ik elke dag mijn vibrator gebruik”

Van welk seksueel geheim is zelfs je (ex-)partner niet op de hoogte? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 24.100 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties binnen: we verzamelden de meest opvallende en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit. “Ik heb seks gehad met meerdere collega’s, en ze weten het niet van elkaar.”

Lessen voor thuis: “Heel jammer dat masturbatie nog in het schaamhoekje zit”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een spannende vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. “Wat me direct opvalt, is dat soloseks en het kijken van porno nog in het schaamhoekje zit. Veel mensen zeggen: mijn partner weet dat ik masturbeer, maar niet ... dat ik het elke dag doe, dat ik vaak seksspeeltjes gebruik of dat ik vaak naar gay porno kijk. Om maar een aantal voorbeelden te geven. Daarom is ‘Breek de week en maak me week’ zo belangrijk: we willen aantonen dat alles bespreekbaar is en dat niemand zich hoeft te schamen.”

“Verder spelen mensen niet volledig open kaart over het aantal bedpartners. Sommige vrouwen (en ook enkele mannen) denken dat ze te veel bedpartners hadden, anderen te weinig, en ze zijn er niet geheel eerlijk over. Jammer, vind ik dat. Je zou denken dat we het stadium van ‘slutshaming’ voorbij zijn, maar blijkbaar blijft dat nog steeds nazinderen.”

Quote Mensen durven niet toe te geven aan seksuele verlangens die niet mainstream zijn. Uwe Porters

Ook als het over seksuele fantasieën en verlangens gaat, bestaan er nog verschillende taboes, merkt Uwe. “Mensen durven niet helemaal toe te geven aan wensen die niet mainstream zijn. Dat kan gaan van iets redelijk soft, zoals een mep op de poep, tot anale seks, je bedpartner vastmaken met touwen, handboeien of een zweepje gebruiken, choking of trio’s. Als het daarover gaat, schieten mensen blijkbaar in een kramp.”

Dat kan soms voor problemen zorgen, denkt ze. “Zolang je zulke fantasieën verzwijgt, creëer je een blijvende afstand met je partner. Op den duur kan je zelfs het gevoel hebben dat je naar méér verlangt en dat je partner die wensen niet kan of wil vervullen. Maar het werkt langs twee kanten. Je moet je zelf eerst kwetsbaar opstellen en het onderwerp op tafel gooien, zo geef je je partner ook de kans om te reageren. Vind je dat moeilijk? Dan kan je ‘Breek de week en maak me week’ aangrijpen om subtiel te polsen bij je geliefde. Overloop samen wat reacties en bespreek openhartig wat je ervan denkt. Wie weet is het ijs zo gebroken.”

