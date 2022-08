Wat zou je seksleven verbeteren? 40 opvallende reacties. “Ik wil meer experimenteren, naar een parenclub gaan”

Wat zou jouw seksuele relatie (nog) beter maken? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 23.500 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties binnen: wij verzamelen de meest opvallende en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit. “Ik zou willen dat we elkaar opgeilden met foto’s en sms’jes, in plaats van kids talk of elkaar boodschappenlijstjes sturen.”

Lessen voor thuis? “Komt je partner te snel klaar? Daar bestaan sprays voor”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een spannende vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. “Deze week zijn er drie grote zaken die naar boven komen. Een: we wensen dat de partner meer initiatief toont. Twee: er is vaak een verschil in seksueel verlangen, en dat vinden we storend. Drie: we hebben nood aan meer communicatie.”

“Deze drie dingen hangen natuurlijk samen”, zegt Uwe. “Denk je dat je seksleven er baat bij zou hebben als je partner meer initiatief neemt, of als jullie libido’s meer gelijklopen? Dan moet je erover praten. Seksueel verlangen werkt namelijk anders bij mannen dan bij vrouwen. Mannen kunnen dat verlangen spontaan ervaren, vrouwelijke lust is dan weer vooral responsief.”

Uwe stelt voor om dat voor de ander te benoemen, zonder in de aanval te gaan. Zeg iets genre: “Jij krijgt misschien zin als je me ziet rondwandelen in lingerie, maar als ik jou zie in een boxershort, doet me dat denken dat ik de was nog moet doen. Wat ik wél opwindend vind, is jij die me de hele dag spannende berichtjes stuurt.”

Porters: “Ook opvallend: een paar vrouwen geven aan dat ze willen dat hun partner minder snel klaarkomt. Daar bestaan sprays voor, hé. Ik en mijn man zijn er nu eentje aan het testen. (lacht) Er bestaan veel veilige sprays op homeopathische en natuurlijke basis. Je moet dat vooraf sprayen, wanneer hij nog niet in erecte toestand is. Het zou de sensatie voor de man verminderen, waardoor zijn orgasme uitgesteld wordt.”

“Veel koppels geven aan dat ze meer tijd willen. Dat zie ik zeker terugkomen bij koppels die in shiften werken of gezinnen met kinderen. Seks wordt al snel iets planmatig, iets georkestreerd. Mijn grootste tip voor meer spontaniteit: doe samen nieuwe dingen. Er zijn een paar Vlamingen die aangeven dat het uitvoeren van fantasieën hun seksleven zou doen floreren. Denk aan partnerruil, polyamorie of een seksclub bezoeken. Maar niet iedereen heeft het gevoel dat dat bespreekbaar is met de partner.”

“Je hoeft trouwens niet per se je seksuele grenzen te verleggen. Wie de passie en spanning mist van in het begin van de relatie, kan ook een nieuwe activiteit plannen. Een stom voorbeeld: mijn partner en ik hebben onlangs een virtualrealityspel gespeeld, waarbij we zombies moesten killen. (schaterlacht) Door nieuwe ervaringen te delen en uit je comfortzone te treden, creëer je opnieuw verbinding en wakker je de vlam tussen jullie twee aan.”

