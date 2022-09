Wat vind jij te kinky? Straffe reacties van 35 Vlamingen. “Alles wat anaal is? Niks voor mij”

Wanneer wordt het voor jou té kinky? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 27.900 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Er bestaat niet zoiets als ‘te kinky’, maar je kan het wel te snel aanpakken. Opbouwen is key .”

Lessen voor thuis: “Een safewoord is o zo belangrijk”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze week? Bij kinky stuff denken veel mensen meteen aan iets ruwere seks of BDSM. En op dat vlak kunnen onze wensen en grenzen flink verschillen. Terwijl de ene het niet fijn vindt om vastgebonden te worden en de controle te verliezen, zegt de andere pas ‘neen’ tegen het gebruik van zwepen of naalden.

Uwe: “Iemand stuurde me: ‘Wij hebben weinig grenzen, juist daarom vinden we een safewoord zo belangrijk’. Dat vind ik goed advies, dat je eigenlijk in elke intieme relatie kunt toepassen. Over het algemeen geldt: neen is neen. Hoor je geen nadrukkelijke ja? Ook dat betekent neen. Stop.”

“Anderzijds is die lijn soms iets onduidelijker bij intiem contact tussen partners. Als een vrouw uitdagend en spelenderwijs ‘neen’ fluistert in bed, kan ze daar soms iets anders mee bedoelen. Daarom is het o zo belangrijk dat jullie duidelijke afspraken maken, waaronder mogelijk een stopwoordje voor tussen de lakens.”

Quote Zaken die veel terugkomen: seks die te maken heeft met uitwerpse­len, emotieloze seks en seks die te plat of te vulgair is. Uwe Porters

Sowieso moet je aangeven wat je fijn vindt in bed, vindt Uwe. “Terwijl sommigen vertellen dat ze enorm kunnen genieten van anale seks, is die regio voor anderen een serieuze no-go. Iedereen heeft een andere interpretatie van ‘te kinky’. Die verschillen zijn mooi en moeten we durven uitspreken en respecteren.”

“Andere zaken die een paar keer terugkomen, zijn: seks die te maken heeft met uitwerpselen, emotieloze seks en seks die te plat of te vulgair is. Zo zijn er een aantal mensen die zeggen dat ze willen gaan lopen als het woord ‘sletje’ valt.” Ook met de grens van microcheating wordt geflirt. “Sommige Vlamingen geven aan dat ze het oké vinden als ze berichtjes sturen of flirten met iemand buiten de relatie, zolang er geen gevoelens of geheimdoenerij bij komt kijken.”

En dan is er nog een groep die beweert dat ze geen grenzen hebben, of dat ze die nog volop aan het ontdekken zijn met hun partner. “Dat is volgens mij de sleutel van intieme relaties”, zegt Uwe. “Wanneer je elkaar diep kunt vertrouwen en wanneer beide partners zich veilig voelen, kunnen ze een soort liefdestaal ontwikkelen zodat ze elkaar goed kunnen aanvoelen. Als je zo goed op elkaar bent afgestemd, kunnen jullie samen experimenteren en grenzen aftasten zonder erover te gaan.”

