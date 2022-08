Wat hoort de Vlaming liefst tijdens seks? 35 opvallende reacties. “Uitspraken als: ‘Ik wil u nu keihard tegen de muur plakken’”

Steeds meer jongeren blijven langer maagd. "De focus op het perfecte lichaam speelt zeker een rol”

In ‘Thuis’ duiken personages Silke en Ilias voor de eerste keer samen in de koffer. De twee zijn (al) 18 jaar oud. De fictie ligt opnieuw dicht bij de werkelijkheid, want cijfers voor Vlaanderen tonen aan dat jongeren op steeds latere leeftijd ontmaagd worden. Een gezonde evolutie of een generatie van preutse pubers? We vroegen aan seksuoloog en psycholoog Michelle Hufkens. “De jeugd is meer bezig met wat ze willen, wanneer ze het willen én met wat goed voelt.”

