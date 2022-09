Wat hoort de Vlaming graag tijdens seks? 35 straffe reacties. “Ik doe vandaag met jou wat ik wil”

Welke woorden maken jou erg hitsig in bed? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 25.100 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de meest opvallende en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit. “Vrouwen en mannen hebben een andere liefdestaal.”

Lessen voor thuis: “Mannen en vrouwen horen duidelijk graag andere dingen tussen de lakens”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een spannende vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht.

“Een zeer kleine minderheid hoort het liefst niets in bed. Ze genieten hoogstens van een beetje gekreun. De meesten vinden het daarentegen wél fijn om een verbale reactie te krijgen. Uitspraken als ‘ik wil u’, ‘ik wil dat je me neemt’ of ‘ik ga je tegen de muur plakken’ zijn sowieso een schot in de roos.” De verklaring ligt volgens Uwe voor de hand. “Achter zulke zinnen schuilt drang, verlangen en passie. Weten dat je het vuur aanwakkert bij iemand anders is een groot compliment.”

Quote Vrouwen willen graag begeerd worden in bed: ze horen graag hoe aantrekke­lijk of sexy ze zijn. Uwe Porters

Elke week krijgt Uwe ook reacties binnen van mannen, maar deze keer waren ze talrijk vertegenwoordigd, zegt ze. “Supertof hé. Nu zie ik ook duidelijke verschillen met de antwoorden van vrouwen. Vrouwen willen graag begeerd worden in bed: ze horen graag hoe aantrekkelijk of sexy ze zijn. Terwijl een man vooral opgewonden raakt door opmerkingen over lichamelijke kenmerken. Om een paar voorbeelden te geven: ‘O, wat ben je groot/hard’. ‘Je past perfect in mij’. Of: ‘Je maakt me erg nat’.”

Uwe ziet daarin een link met de verschillende liefdestalen die er bestaan. “Een relatietherapeut heeft me ooit verteld dat mannen en vrouwen andere liefdestalen hebben. Als je hen vraagt wanneer ze zich voor het laatst echt geliefd hebben gevoeld door hun partner, kan je twee types antwoorden onderscheiden. Vrouwen hebben eerder verbale communicatie nodig. Een mogelijk antwoord is bijvoorbeeld: ‘Wanneer hij me onlangs een berichtje stuurde en zei dat hij me graag zag’. Een man zal sneller terugdenken aan een non-verbale, fysieke communicatie. Een kneepje krijgen in de arm tijdens het autorijden, bijvoorbeeld, of de vrouw die achter hem kwam staan en een zoen in de nek gaf.”

“Hoe dan ook zet dit een belangrijke boodschap in de verf: communicatie is op alle vlakken erg belangrijk. Verbaal en lichamelijk. In dagelijkse situaties en tussen de lakens. Je gedachten en gevoelens onder woorden kunnen brengen, draagt bij tot een betere intimiteit en seksbeleving. Kortom, het is dus absoluut het proberen waard wanneer de opwinding nog eens in de lucht hangt.”

Uwe Porters verkoopt nu ook 'Breek de week'-kaarten. Een pakket met 30 verschillende kaarten met prikkelende illustraties kost 19,95 euro en kan je online bestellen.

