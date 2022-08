Wat hoor je het liefst van je partner tijdens seks? Dit zijn 35 opvallende reacties van lezers

Populaire reeks ‘Mijn Superseks’ krijgt eigen podcast. Journalis­te Roxanne legt uit waar de pikante verhalen vandaan komen

“Ja, ik zweer het. Alles is waargebeurd.” Al twee jaar gaat journalist Roxanne Wellens op zoek naar de verhalen over de beste seks ooit. En vanaf vandaag wordt de populaire reeks ook in een podcast gegoten. Daarom blikken we met Roxanne terug: ze vertelt hoe ze de pikante getuigenissen selecteert, waarom ze de reeks maakt en welk verhaal haar het meest is bijgebleven. “Ik heb erg getwijfeld of we die getuigenis zouden publiceren, maar na het interview draaide mijn idee honderdtachtig graden.”

