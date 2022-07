Wat als het sterrenbeeld van jou en je partner botst? “Aarde- en luchttekens zijn geen goede match op liefdesvlak”

Tom (26) en Olivia (25) vormen een koppel, en zeggen op veel vlakken te matchen. Maar hij is Stier en zij Tweelingen, en van die sterrenbeelden wordt gezegd dat ze op romantisch vlak juist niet goed samen passen. Astrologe Cato Vermeulen legt uit wat hun tekens typeert en hoe dat komt. “Tweelingen zijn heel flexibel en passen zich ook wel gemakkelijk aan. Dat hebben Stieren minder in zich.”

Steeds meer mensen daten op basis van hun sterrenbeeld. In NINA’s nieuwe reeks ‘Astrolove’ achterhalen we of liefde écht in de sterren geschreven staat. Op basis van hun sterrenbeeld geeft een ervaren astrologe relatieadvies aan Vlamingen. Met wie matchen ze? Welke sterktes en conflicten voorspellen de planeten voor hen? Astrologe Cato voegt ook algemene tips voor elk sterrenbeeld toe.

Tom en Olivia zijn ongeveer twee jaar samen. Hij is Stier, zij Tweelingen. Hun relatie begon stormachtig: Olivia was namelijk eerst samen met de beste vriend van Tom. “Dat heeft voor veel problemen gezorgd, natuurlijk. Het heeft maandenlang geduurd voor we publiekelijk als koppel naar buiten konden komen. Maar uiteindelijk is alles goed gekomen. Olivia en ik matchten op heel veel vlakken. We zijn heel sociale personen die niet zo veel stress hebben in het leven en veel willen reizen. Ook hebben we dezelfde, grote ambities op professioneel vlak, maar we vinden toch een goede work-lifebalans.

In het begin waren er problemen op het gebied van vertrouwen. “Maar dat is gaandeweg verbeterd. Een heel positief punt aan onze relatie vind ik dat we elk ons eigen ding kunnen doen. Dat hebben we beiden ook echt nodig. We zijn niet afhankelijk van elkaar, de een zit niet op de ander te wachten tot die thuiskomt. We kunnen beiden wel dromen, maar ik blijf daar wel realistisch in. Zij ziet het altijd wat grootser, dan zegt ze bijvoorbeeld: ‘Laten we een boot kopen!’ (lacht)”

Quote Voor ik Olivia leerde kennen, dacht ik dat ìk nalatig was. Ik ben ook nonchalant, maar zij is dat echt in extreme mate. Tom

“Voor ik Olivia leerde kennen, dacht ik dat ìk nalatig was”, vervolgt Tom. “Ik ben ook nonchalant, maar zij is dat echt in extreme mate. En ze kan ook heel naïef zijn. Maar dat zijn de enige dingen waar ik mij soms aan stoor. Hoewel er heel veel gebeurd is, hebben wij een sterke relatie.”

Astrologe Cato geeft datingadvies

“Stieren zijn aardetekens, en zij zijn van nature heel realistisch. Tweelingen zijn luchttekens, die zijn meer go with the flow, charmant, speels en kinderlijk - niet te verwarren met kinderachtig. Algemeen genomen zijn aarde- en luchttekens op liefdesgebied geen geweldige match. Aardetekens matchen het best met watertekens of andere aardetekens, luchttekens gaan dan weer beter met vuurtekens of andere luchttekens.”

“Stieren zijn ook vaste tekens, en die kunnen best koppig zijn. Ze hebben ook veel doorzettingsvermogen: traag maar gestaag gaan ze hun doelen achterna. Ze kunnen ook wat log en lui zijn. Anderzijds zijn het doorgaans harde werkers die graag geld verdienen, en kunnen ze veel bezig zijn met materialisme. Tom geeft zelf aan dat hij grote ambities heeft op dat gebied.”

Drie soorten tekens De kardinale tekens staan voor verandering: Ram verjaart aan het begin van de de lente, Kreeft aan het begin van de zomer, Weegschaal vlak voor de herfst en Steenbok voor de winter. De vaste tekens staan voor stabiliteit, omdat ze midden in een seizoen geboren zijn. Vaste tekens zijn Stier, Leeuw, Schorpioen en Waterman. De beweeglijke tekens zijn heel flexibel: Vissen, Tweelingen, Maagd, Boogschutter en Vissen zijn geboren aan het einde van een seizoen. Volledig scherm © Getty Images

“Stieren kunnen weleens de neiging hebben om mensen te claimen, maar uit wat ik hier lees, is dat is bij Tom niet het geval. Om daar een eventuele verklaring voor te vinden, zouden we zijn volledige astrologische chart onder de loep moeten nemen.”

“Aardetekens zijn heel graag in de natuur en ze werken graag met hun handen. Stieren eten ook graag en veel. Ze houden van gerechten met veel verschillende kruiden. Het zijn heel sensuele en tactiele tekens. Ze houden van massages krijgen en geven, ze drinken graag een wijntje, ze kijken graag naar de zonsondergang met hun geliefde,... Hun zintuigen laten prikkelen staat heel centraal voor Stieren, daar houden ze echt van.”

“Anderzijds houden Stieren ook heel veel van veiligheid en zekerheid, daarom blijven ze soms te lang in hun comfortzone zitten. Het is belangrijk dat ze regelmatig nieuwe dingen proberen, misschien kan Olivia hem daar nog meer in prikkelen? Tom zegt zelf dat ze beiden avontuurlijk zijn, dus dat doet mij vermoeden dat hij wat vuurelementen in zijn chart heeft. Vuurelementen zijn heel passioneel en vurig, op dat gebied zijn ze het omgekeerde van aardetekens eigenlijk. Aardetekens zijn betrouwbaar, ze stáán er, je kan op hen rekenen. Dat heb je met vuurtekens minder.”

Volledig scherm Astrologe Cato Vermeulen. © Cato Vermeulen

Twee gezichten

“Tweelingen zijn een luchtteken, een beweeglijk teken. Voor hen is communicatie heel belangrijk, ze lezen ook graag en luisteren graag naar podcasts of de radio. Ze worden graag gestimuleerd door de wereld rondom hen. Ze vervelen zich echt niet graag, ze zijn constant op zoek naar stimulatie, ze zijn heel nieuwsgierig. Anderzijds zijn ze ook heel speels en luchtig. Misschien daarom dat Olivia altijd zo’n grootse dromen voorlegt en plannen wil maken met Tom? Hoe dan ook zijn Tweelingen heel flexibel, en passen ze zich ook wel gemakkelijk aan. Dat hebben Stieren minder in zich.”

“Tweelingen zijn ook heel veelzijdig. Er wordt wel eens lachend gezegd dat ze verschillende persoonlijkheden of twee gezichten hebben, en dat je daardoor soms niet weet waar je aan toe bent met hen. Ze zijn met heel veel dingen tegelijk bezig, en in heel veel verschillende dingen geïnteresseerd. Het probleem is dat er vaak weinig consistente toewijding is. Ze blijven vaak oppervlakkig, gaan niet altijd tot in de diepte. Ze starten van alles, maar maken het zelden of nooit 'af’. Of het nu gaat om hobby’s, studies of zelfs relaties. Tweelingen beperken zich beter tot een aantal zaken en gaan daar voluit voor, in plaats van honderduit projecten en plannen te smeden.”

Over astrolove In deze reeks geeft astrologe Cato Vermeulen datingadvies op basis van het sterrenbeeld. Voor ze zelf met iemand op date gaat, analyseert ze altijd eerst hun birth chart of geboortehoroscoop (iemands astrologisch profiel, afhankelijk van de plaats en tijd waar die persoon geboren is, red.) Cato: "Op die manier weet ik of onze match potentieel heeft en wat voor vlees er in de kuip ligt. Ik heb al charts voor mij gehad waarvan ik dacht: wauw, in theorie zouden wij een perfecte match kunnen zijn, maar dat bleek dan in realiteit niet te kloppen. Andersom heb ik bij klanten ook al charts gezien met veel uitdagingen en moeilijkheden, die toch een heel sterke relatie bleken te hebben." "De theorie kan dus vaak verschillen van de praktijk. Veel hangt ook af van de timing: in welke levensfase iemand zit, wat het bewustzijnsniveau op dat moment is en de bereidheid om aan zichzelf en de relatie te werken. Vooral die laatste factor is erg belangrijk." Idealiter brengen we ook verschillende componenten in rekening als we kijken naar astrologische compatibiliteit: het maanteken, de ascendant,... Om het niet te complex te maken, beperkt Cato zich voor deze reeks tot iemands sterrenbeeld of zonneteken. Meer weten? Contacteer Cato via haar website.

