Ward verrast Jennifer op bergtop in Nieuw-Zeeland met een aanzoek: “De dag begon niet zoals gehoopt”

Ward en Jennifer zijn al een aantal jaar samen wanneer ze met z’n tweeën een jaar de wereld rondreizen. Maar wanneer ze halt houden in Nieuw-Zeeland, krijgt hun relatie een nieuwe wending. Ward verrast Jennifer er met een helikoptervlucht over de duizelingwekkende bergen. “Plots stelde de piloot voor om een tussenstop te maken op een gletsjer.”

Op één knie gaan, daar mag wel wat spektakel bij, vinden sommige Vlamingen. In deze reeks lees je hoe ze echt alles uit de kast halen voor een erg memorabel huwelijksaanzoek en hoeveel hen dat kostte.

Ward en Jennifer groeien op in dezelfde wijk. Ward maakt er als kind geregeld boomhutten. Jennifer maakt ze, zonder weten van Ward, telkens kapot. Wanneer ze samen in de jeugdbeweging belanden, breekt de link die ze al jaren onbewust delen, het ijs. Het tweetal wordt beste vrienden, maar alles verandert op een koude decemberavond in 2008.

“Tijdens een wandeling door onze wijk ging Ward plots op een bankje zitten”, vertelt Jennifer. “‘Kom eens hier’, zei hij. Maar het was zo koud dat ik liever bleef staan om wat te bewegen. “Ik ben verliefd op jou”, biechtte Ward op. Ik was zo overdonderd. Het heeft een aantal maanden geduurd voor ik onze relatie een kans durfde geven.”

Verlovingsring zat halfjaar in de trekrugzak van Ward verstopt

Maar de liefde voor elkaar overwint en nadat Ward en Jennifer hun studies afronden, nemen ze samen een gap year. “In 2014 vertrokken we naar de Verenigde Arabische Emiraten. Onze volgende stop was Australië, daar reisden we zo’n elf maanden rond onder het mom van een working holiday. Tijdens de periode groeide Wards plan om mij ten huwelijk te vragen. Samen met een vriend uit ons hostel zocht hij in Perth een verlovingsring uit. Die ring heeft hij zo’n half jaar in zijn trekrugzak verstopt (lacht).”

Ward was namelijk niet van plan om Jennifer in Australië ten huwelijk te vragen. Hij koos voor Nieuw-Zeeland. “Ward keek al lang uit naar onze trip naar Nieuw-Zeeland. Hij houdt van de natuur. Vanuit het stadje Franz Josef boekte hij als verrassing een helikoptervlucht.”

Gooit het slechte weer Wards plannen overhoop?

De ochtend van die vlucht was het bewolkt. “Ik werd wakker en Ward lag op zijn rug in bed te zuchten. ‘Wat is er met jou?’, vroeg ik aan hem. Ward is nooit slecht gezind, dus zijn gedrag was best vreemd. Hij vertelde mij dat we een tripje door de bergen zouden maken. In de auto bleef hij maar sip naar de grijze lucht staren.”

Wat Jennifer niet wist, was dat Ward zijn verrassing volledig in duigen zag vallen door het slechte weer. “Maar toen klaarde de lucht plots wonderbaarlijk op. Vanaf dat moment zag ik de opluchting in Wards gezicht. En ik? Ik had nog steeds niet door wat er aan de hand was.” (lacht)

Eenmaal aangekomen bij het vertrekpunt van de helikopter, is Jennifer blij verrast. “Ik had nog nooit in een helikopter gezeten. We zaten ook naast de piloot, dus het uitzicht was adembenemend. Mijn dag kon niet meer stuk”, vertelt ze. “Nadat we al een tijdje over de bergtoppen heen vlogen, stelde de piloot plots voor om een tussenstop te maken op een gletsjer. Ik vond het best gevaarlijk. Wat als we een lawine veroorzaakten? Maar Ward stelde mij gerust.”

Een aanzoek met uitzicht op twee bekende bergen

Eenmaal met beide voeten hoog op de grond, stelt Ward voor om verder te wandelen naar een punt dat uitzicht bood op Mount Cook en Mount Tasman. “Ik kon niet geloven dat we daar stonden”, mijmert Jennifer. “Op die exacte plek ging Ward niet veel later op één knie. Hij was zó zenuwachtig dat hij amper uit zijn woorden geraakte, maar natuurlijk was de boodschap snel duidelijk.”

“Ik was dolgelukkig. Je staat daar ‘on top of the world’ met de liefde van je leven op één knie. Nadat ik volmondig ‘ja’ zei, haalde Ward een fles champagne tevoorschijn. Die had hij stiekem meegesmokkeld. De glaasjes zaten al die tijd verstopt in zijn trui.” (lacht)

Tijdens de terugvlucht geniet het koppel na van hun unieke ervaring. “Ik kon alleen maar grinniken, kijken naar mijn ring en nippen van die champagnefles (lacht hard). Nadat we geland waren, begon ook iedereen op de tarmac te klappen. Alle werknemers waren op de hoogte van Wards plan. We leken wel bekende sterren.”

“De piloot had ook een foto gemaakt van het moment waarop Ward mij ten huwelijk vroeg. Die had het bedrijf intussen al uitgeprint en kregen we bij aankomst. Achteraf hebben we nog spaghetti klaargemaakt op de parking van dat bedrijf. Ik had écht even tijd nodig om te beseffen wat ik had meegemaakt. Ward zorgde voor de meest unieke verloving. Het was perfect.”

