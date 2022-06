Wanneer de vonken eraf vliegen: relatietherapeut legt uit wat chemie is. “Activeert hetzelfde systeem als drugs”

Dat we ons op onverklaarbare wijze aangetrokken kunnen voelen tot iemand, weten we allemaal. Onderzoekers proberen dat fenomeen al eeuwenlang te verklaren. Zo had de Griekse filosoof Plato een intrigerende theorie. Volgens hem waren mensen ooit ‘compleet’; met vier armen, vier benen en één hoofd. Tot de god Zeus de mensen in twee deelde. Sindsdien dolen we over de aarde op zoek naar onze wederhelft.