Waarom we op zwoele dagen meer vrijen (en hoe je het dan koel houdt): “De zon speelt met je hormonen”, zegt seksuologe

Het kwik stijgt deze week, en daarmee ook de temperaturen in de slaapkamer. Het is namelijk een feit dat we in de zomer meer seks hebben. Je hormonen ondervinden invloed van de zon, maar ook andere factoren boosten je goesting – of je nu pro een plakkerige vrijpartij bent of niet. Seksuologe Mieke Mievis legt uit hoe dat werkt en hoe je hete seks toch koel houdt. “IJsblokjes zijn te veel gedoe.”